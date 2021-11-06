أول عازفة على الربابة: عانيت من اعتراض أهلي.. وأحلم بأن أجوب العالم

كان العزف على الربابة وأداء الألحان للسير الشعبية وغيرها فن رجالي خالص، كما أن الجميع في الجنوب عهد فن الكف رجالي أيضًا فلم تكن هناك سيدة واحدة تقوم بالعزف أو بالغناء في حفلات الكف والسمر في صعيد مصر، ولكن وفي الفترة الأخيرة لمع اسم صفاء هلال، وهي ابنة الجنوب التي تدربت على العزف بالربابة وغناء الكف الصعيدي، وأقامت العديد من الحفلات، الدستور التقت صفاء هلال للحديث عن حول هذه التجربة

كيف جاءت فكرة العزف على الربابة؟

كنت طفلة وكانت أمي تأخذني لقصر ثقافة سوهاج، كنت أغني هناك في فرقة أطفال مع الجميل نصر الصريف رحمه الله، كنت في هذا الوقت مهتمة بالأغاني الجنوبية التي تنتمي لبلادنا، وظللت في سوهاج أتدرب وأتمرن وبعد أن انتهيت من دراستي طلبت من والدتي أن أسافر للقاهرة، كان العزف على الربابة والنغاء حلم كبير لي في هذا الوقت.

كيف اكتملت تجربتك في القاهرة؟

في القاهرة اكتشفت ان الامر لا زال يستهويني، كنت باحثة جيدة جدا لان الامر عشق كبير بالنسبة لي، ذهبت للأقصر وأسوان وعشقت فن الكف، ولم ين مجرد هدف أسير نحوه بقدر ما كان حلما كبيرا، أن أكون مغنية وعازفة للربابة.

بالتأكيد لابد أن يقابل هذا الامر بالرفض من عائلتك؟

هذا صحيح، حوربت من عائلتي كلها ومعارفي أيضا في الجنوب، البنت هناك بالكاد تتعلم فكيف تعزف وتغني.

ماذا بعد ذلك؟

انضممت لفرقة الورشة المسرحية وتعلمت الكثير خصوصا فن الاداء المسرحي والتفاعل على المسرح وانضممت بعدها لفرقة النيل للآلات الشعبيةبقيادة المايسترو حسن الشافعي، وانضممت للعديد من الفرق المستقلة.

كيف جاءت معرفتك بآلة الربابة؟

جاءت لأنني قررت دراسة الموسيقى ومن هنا تعلمت آلة الرباب على يد الفنان استاذي حسين درويش، وتعلمت الدف ايضًا.

وحاليا؟

حاليا أقوم بمذاكرة الموسيقى واتلطوير من عملي وقمت بعمل تراك مع الفنان هاني شنودة وسوف يطرح قريبا وايضًا سيكون هناك فيديو لاغنية خاصة بي.

اعتدنا أن الربابة فن رجالي خالص فهل خشيت تقبل الناس لهذا الفن من انثى؟

لا أبدا، الموضوع ليس لأنني أريد تقديم المختلف أو التمرد وأن أكون أول بنت تعزف على الربابة وتغني الكف الصعيدي، ولكن السبب هو عشقي الكبير وحقيقة حي أقوم بغناء الكف اصبح في سعادة كبيرة.

الرباب والكف فنان جنوبيان وتعزفين في القاهرة.. كيف يتقبل الناس هذا منك؟

إقبال شديد والأكثر من غير المصريين ايضًا وبالذات في مسارح القاهرة حي أكون ضيفة على أي فرقة أجد استحسانا كبيرا.

هل غنيت في الصعيد من قبل؟

لا ولا أعرف كيف سيتقبلون هذا هناك.

الكف الحديث هو نوعين، أولهما غناء الكفافة للخانة ليقولها الفنان أو النوعية الاخرى وهي الفن القديم أي أن يقول الفنان ويرد عليه الكفافة.. كيف تقومين بأداء فن الكف؟

أنا لا أغني كف بالمعنى المعروف لكني أردد غناء الكثيرين من العمالقة في هذا المجال مثل رشاد عبد العال وربيع البركة وغيرهم.

الربابة أيضًا تميزت أنها الآلة الوحيدة القادرة على مواكبة سرد السير الشعبية فماذا تعزفي عليها؟

أعزف السير والمربعات وأغاني من الفلكلور المصري.

هل تعلمين مع فرقتك الخاصة أم ماذا؟

نعم أعمل مع فرقتي وقمت باداء العديد من الحفلات في ساقية الصاوي واعمل في أماكن كثيرة جدا.

ما هي أمنايتك لما هو قادم؟

أتمنى من كل قلبي أن أجوب العالم كله وأعزف بالرباة والغناء وأثبت للعالم كله جمال موسيقى الجنوب.