«تموين الجيزة»: توزيع 2 مليون و700 ألف اسطوانة شهريا بالمستودعات

أعلنت المحاسبة هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، توزيع 2 مليون و700 ألف اسطوانة شهريا من خلال مستودعات البوتاجاز لتوفيرها للمواطنين بسعر 65 جنيها للأنبوبة الصغيرة و130 للأنبوبة الكبيرة لتوفير احتياجات المواطنين من غاز البوتاجاز في الاستخدامات المنزلية والأنشطة التجارية.

وأوضحت أنه تم تنفيذ المستهدف من اسطوانات البوتاجاز خلال الشهر الماضي بنسبة 95% من إجمالي عدد الاسطوانات المخصصة للاستخدامات المنزلية والتجارية لتوزيعها على مستودعات البوتاجاز، مؤكدة أن هناك زيادة في المعروض والمطروح من اسطوانات البوتاجاز المنزلية والاسطوانات الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية.