ندوة تعريفية ببرامج الشهادات المهنية لقطاع الدراسات العليا بـ«تجارة عين شمس»

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس، اليوم السبت، الندوة التعريفية الثانية لبرامج الشهادات المهنية، تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، د.محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.خالد قدري عميد كلية التجارة، وبإشراف وتنظيم د.هيام وهبة وكيل الكلية للدراسات، وبمشاركة نخبة من أساتذة كلية التجارة، ممثلة في د.حسين عيسي، أستاذ المحاسبة بالكلية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، د.عاطف العوام أستاذ المحاسبة المالية بالكلية ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الأسبق، د.عبد الرحمن عليان أستاذ التكاليف ورئيس قسم المحاسبة بالكلية، د.محمد عبد المجيد أستاذ المراجعة بالكلية، والمستشار العلمى لبرنامج المحاسبة، د.إجلال حافظ أستاذ الموارد البشرية والمستشار العلمي لبرنامج إدارة الأعمال، د.منى الشريف ود. محمد الباز منسقي البرامج.

وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية.

وقد افتتح «قدري»، عميد الكلية، الندوة بتوجيه الشكر والامتنان لإدارة الجامعة على دعمها المستمر للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، كذلك الدور الفعال الذي تقوم به الجامعة من أجل التطوير والتحسين المستمر لكافة أنظمة العمل وآلياته، ما يحقق صورة مشرفة لجامعة عين شمس بين نظيراتها من الجامعات الإقليمية والمحلية والدولية.

وخلال كلمتها أوضحت «وهبة» عن مزايا الدراسة فى برامج الشهادات المهنية بكلية التجارة جامعة عين شمس، والتى تحتوي على اكثر من 15 برنامجًا فى مجالي الإدارة والمحاسبة والمرتبطين بمجالات سوق العمل بالإضافة إلى الاعتماد الدولى لجامعة عين شمس خلال العام الحالي 2021، والتى حققت فيه جامعة عين شمس مركز متقدم، وفقا لتصنيف QS ranking» 5 stars».

أعضاء هيئة التدريس



وأكدت على أن نجاح البرنامج يرتبط بوجود نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني، فالكثير منهم يعتلي مراكز رائدة في مؤسسات هامة في الدولة، بالإضافة إلى سعي كلية التجارة بجامعة عين شمس الدائم لتطوير مقرراتها ومناهجها بصورة تتلائم مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

وأضافت «وهبة»، أن كل هذه الركائز تعد نقاط قوي تجذب الدارسين من داخل مصر، وخارجها للانضمام الى هذا الصرح.

وخلال الندوة قدّم منسقي برامج الشهادات المهنية لبرنامجي إدارة الأعمال د.منى الشريف، والمحاسبة د.محمد الباز عرضا تعريفيا لبرامج الماجستير في إدارة الاعمال MBA، الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال DBA، الماجستير المهني في المحاسبةMPA حيث اشتمل العرض على التعريف بالهيكل الدراسي للبرامج، مدة الدراسة التخصصات المتاحة بكل برنامج، المسار الدراسي للبرامج المهنية.

الدراسة المهنية بكلية التجارة

وقام عدد من خريجي البرامج المهنية بعرض تجاربهم خلال التحاقهم بالدراسة المهنية بكلية التجارة جامعة عين شمس، كذلك قاموا بنقل خبراتهم ونصائحهم للدارسين الحاليين، وخلال كلماتهم أشادوا بدور إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس في دعم وصقل مهاراتهم وأعربوا عن اعتزازهم وفخرهم كونهم خريجي كلية التجارة جامعة عين شمس.

كما قام الطلاب الحاضرين بطرح أسئلتهم وتقديم مقترحاتهم بشأن البرامج المهنية، وقام الحضور بالرد على كافة الاستفسارات والترحيب بالمقترحات المطروحة.