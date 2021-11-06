الباز يطلق مبادرة لتعليق لوحات على بيوت الشهداء «هنا عاش الشهيد»

أعرب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن سعادته لحضوره احتفالية توقيع كتاب "هنا عاش الشهيد"، وهو عبارة عن رسائل أسر الشهداء لتوثيق بطولات وتضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة في معركة مصر ضد الإرهاب، وجمعه وأعده الكاتب فتحي المزين.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن رؤية أسر الشهداء تشعرنا بقيمة البلد، وما قدمه أسر الشهداء، مردفًا: "قدموا أغلى ما عندهم، وتشعر لديهم بحالة من الرضا، الناس اللي زعلانة وغضبانة، تبص لأهالي الشهداء".