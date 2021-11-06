قفزة في إيرادات استثمارات الصعيد: حصاد «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، السبت، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم، مؤكدة إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.

https://www.dostor.org/3619004

كشفت وزارة التخطيط خريطة توزيع الاستثمارات الحكومية على محافظات أقاليم صعيد مصر خلال العام المالى الحالي 2021-2022.

https://www.dostor.org/3619015

ويستأنف مجلس الشيوخ، غدًا، جلساته لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وتستمر الجلسات على مدار يومين بحضور مسئولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونستعرض فى هذا التقرير أبرز المعلومات عن مشروع القانون.

https://www.dostor.org/3618993

بدأ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة الخطيط والتنمية الاقتصادية، تفعيل المبادرة القومية "هي لمستقبل رقمي" لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، والتي يتم تنفيذها في إطار شراكة ثلاثية بين المعهد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وشركة Cisco العالمية.

https://www.dostor.org/3619006

شهدت إيرادات الدولة نموا بنسبة 11.1% رغم الضغوط الاقتصادية التى خلفتها جائحة كورونا العالمية، لتسجل 140 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام المالى الحالى 2021-2022 مقابل 126 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 14 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.



https://www.dostor.org/3619245

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ارتفاع صادرات مصر إلى دول حوض النيل لتسجل 105.4 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 93.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12 مليون دولار بنسبة 12.8%.

https://www.dostor.org/3619118

أعلن الجهاز انخفاض عدد حوادث القطارات سنويًا إلى حدود 898 حادثة عام 2020 مقابل 1442 حادث خلال العام السابق عليه، بنسبة انخفاض بلغت 37.7%، وبلغ أعلى عدد حوادث قطارات على مستوى المناطق فى منطقة وسط الدلتا بعدد 221 حادثة بنسبة 24.6%، وأقل عدد فى منطقة غرب الدلتا بلغ 90 حادثة بنسبة 10%.

https://www.dostor.org/3618947