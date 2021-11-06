كورونا بالدول العربية: الأردن أكثر الإصابات

واصل الأردن تصدره أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 873707 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 838644 حالة شفاء بعد تسجيل 1652 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11114 حالة.

وفي تونس ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وثلاث وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 713 ألفا و154 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة 25 ألفا و267 حالة.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة المغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 947307 حالات.

وأفادت الصحة المغربية بأنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 14706 حالات، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 926445 حالة.

وفي الجزائر، تم تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتي (2) وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 73 مريضا لشفاء.

وأوضحت الصحة الجزائرية أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 207.079 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 142.122 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.941 حالة.