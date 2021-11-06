السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تطلق فعاليات الملتقى الثامن لشباب أهل مصر

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت رئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الملتقى الثامن لشباب أهل مصر، بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من مناطق الحدود من محافظات "شمال وجنوب سيناء، حلايب وشلاتين، أسوان، الوادي الجديد، مطروح وسيوه، القاهرة".

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صورة من الفعالية

الملتقى الثامن لشباب أهل مصر يقام بقصر ثقافة دمياط الجديدة، ويستمر حتى 12 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث تحت رئاسة الدكتورة حنان موسى، وتنفذه الإدارة العامة للشباب والعمال.

وكانت الورش الفنية بالملتقى قد بدأت اعمالها بجلسات تمهيدية فى الفترة الصباحية وتضمنت عرض مجموعة متنوعة من المعلومات تهدف إلي تعليم الشباب بعض الحرف الفنية والتراثية للحفاظ عليها من الاندثار، كما أنها تساعدهم على البدء في مشروعاتهم الصغيرة، أعقبها البدء فى أعمال الورش ومنها ورشة أشغال النسيج المستحدث مع المهندسة ناهد أمين، ورشة المشغولات الجلدية مع الفنان مصطفي إسماعيل، ورشة ريبوسيه مع الفنان يوسف جلال، ورشة فن الديكوباج مع الفنانة نسرين مجدي علام، ورشة فن الخيامية مع الفنان كريم خلف، ورشة أركت نحاس مع الفنانة رانيا المهدي، ورشة صدف للفنان جلال عبد الخالق، والورشة الأدبية لصلاح بدران.

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صورة من الفعالية

وفى الفترة المسائية تفقدت د. حنان موسى فعاليات ورش الملتقى واقامت حوار مع متدربى ورشة دراما المسرح  لتشجيعهم على تنمية مواهبهم الإبداعية.

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صورة من الفعالية
ملتقى أهل مصر فعاليات ملتقى أهل مصر الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المناطق الحدودية

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