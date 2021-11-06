السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الرئاسي الليبي» يوقف وزيرة الخارجية عن العمل ويحيلها للتحقيق

نجلاء المنقوش وزيرة
نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، قرارًا بإيقاف وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق.

وأوضح في بيان اليوم، أن قرار وقف وزيرة الخارجية عن العمل جاء بسبب انفرادها بالسياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي في مخالفة لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.

نص بيان المجلس الرئاسي

كما قرر المجلس الرئاسي منع المنقوش من السفر خارج البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات والبت فيها من قبل المجلس.

 

وأعلن المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي وعضوية اثنين آخرين للتحقيق مع المنقوش، على أن تقدم اللجنة تقريرًا بشان نتائج التحقيقات خلال 14 يوما كحد أقصى من وقت صدور هذا القرار.

 

ويأتي قرار وقف نجلاء المنقوش بناءً على طلب من جهاز المخابرات على خلفية تصريحاتها الأخيرة بشأن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية بذريعة اتهامات وجهت إليه بشأن ضلوعه في تفجير لوكربي عام 1988.

 

وكانت ليبيا والولايات المتحدة توصلتا عام 2006 لاتفاق نهائي بشأن قفل القضية ومنع أي تحقيقات فيها ووافق مجلس الأمن الدولي على هذا الأمر.

 

تفاصيل تصريحات المنقوش بشأن تسليم أبوعجيلة

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في تصريح سابق لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن ليبيا يمكنها التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المتهم المطلوب في تفجير لوكربي الذي وقع عام 1988.

 

وأضافت المنقوش أن "ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم المطلوب في تفجير لوكربي أبوعجيلة محمد مسعود"، مؤكدة حدوث "نتائج إيجابية آتية".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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