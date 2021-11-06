الباز: «مقدروش يكسرونا بالإرهاب فبيحاولوا بالمخدرات»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه لا بد من وقفة جادة في المجتمع أمام من يريدون تجريف البلد وتخريب عقول المواطنين بالمخدرات.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن أعداء البلد يدفعون الناس من خلال المخدرات المصنعة إلى حالة نفسية غريبة تدفعهم لارتكاب الحوادث الغريبة التي نراها الفترة الأخيرة ونقرأ عنها.

وتابع: "لا أستبعد أن نشر المخدرات المصنعة أمر مقصود، والبلد دي مهمة وتؤرق ناس كتير في العالم، وهناك من يريد تخريبها".

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