السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح

الافتتاح
الافتتاح

افتتحت منذ قليل الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي دورة سيدة المسرح العربي «سميحة أيوب» على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور بعض المسرحين المصريين والعرب والأجانب منهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، النجمة إلهام شاهين، الفنان داود حسين، المهندس محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح، السفير تونس محمد بن يوسف، الفنان أحمد صيام، المخرج علي عليان، دكتورة رانيا فتح الله، المخرج عصام السيد، الفنانة لقاء الخمسي، الفنان طارق صبري، الفنان هاني كمال، دكتور سامح مهران، دكتور جبار جودي، ودكتورة سميرة محسن.

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الافتتاح 

بدأ الحفل بالأغنية الرسمية للدورة السادسة من المهرجان بعنوان «مصر جايه» غناء رنا سماحة، كلمات طارق علي، ألحان كريم عرفة، توزيع  أيمن التركي، وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية بوسى شلبي.

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الافتتاح 

وقال رئيس المهرجان مازن الغرباوي خلال كلمته بحفل الافتتاح، إحساس عظيم أن يكون هذا الجمع موجود على أرض مصر، سعيد وفخور وأشعر أن الله كلل مجهودي أنا وفريق العمل كي أشكر كل قامة وقيمة تجلس أمامى الآن ويحدث مايسمى بالتبادل الثقافي، ولولا الداعمين لهذا المهرجان ماكان له أن يستمر فاشكر كل من تقدم بيد العون والمساعدة، وهو يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، جمعية نادي المسرح للثقافة والفنون، والهيئة العربية للمسرح برئاسة محمد سيف الأفخم.

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الافتتاح 

الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
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