السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عقد ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني بجامعة الإسكندرية

ملتقي التمرينات دواء
ملتقي التمرينات دواء بجامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور أشرف حسين الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم السبت، «ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني- التمرينات دواء»، والذي عقد بقاعة المؤتمرات بكلية التربية الرياضية أبوقير، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وفى كلمته أوصى «الغندور» بضرورة تفعيل البرامج البينية بين كلية الطب وكلية التربية الرياضية، لتطوير منظومة الطب الرياضي لمصر.

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ورحّب الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية أبوقير، في كلمته بالحضور والمشاركين، مؤكدًا على ضرورة تطوير منظومة البحث العلمي بالكلية وإنشاء معامل تخصصية والتحول للتدريس باللغة الإنجليزية والسعي للحصول على مشاريع بحثية ممولة.

حضر الملتقى 45 عالمًا من كليات الطب بتخصصاتها المتنوعة وأقسام علوم الصحة الرياضية بكليات التربية الرياضية، على مستوى جامعات مصر.

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محاور الملتقى

تناول العلماء مجموعة من المحاور العلمية، المحور الأول دور التمرينات كدواء في الوقاية والتأهيل للإصابات والمشاكل الحركية، المحور الثاني رؤية تكاملية للأدوار المهنية والأخلاقيات بين فريق علماء الطب الرياضي عالميا، المحور الثالث الرؤية المستقبلية لتطوير مهنة أخصائي الإصابات والتأهيل وفقا للتحديات الحالية، المحور الرابع دور التمرينات التأهيلية مقارنة بالعقاقير كدواء للأمراض السارية وغير السارية، المحور الخامس اعتماد التأهيل البدني والتمرينات العلاجية كجزء من المنظومة الصحية والطبية المصرية، بحضور أكثر من 500 مشارك ما بين عضو هيئة تدريس وباحثين وطلاب ومدربين وأخصائي الإصابات والتأهيل والأطباء.

ترأس الملتقى أ.د.عبد الباسط صديق أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل، ومقرر الملتقي الأستاذ الدكتور أحمد عمران رئيس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية، كما أقيم خمس ورش تدريبية علي هامش الملتقي حضرها أكثر من ألف طالب من طلاب الكلية.

يأتي الملتقى تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

جامعة الإسكندرية علماء الطب الرياضي والتأهيل التمرينات دواء كلية التربية الرياضية منظومة الطب الرياضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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