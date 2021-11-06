لجنة «5+5» الليبية: اجتماع القاهرة مثمر وسنحسم توحيد المؤسسة العسكرية

أكد عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" خيري التميمي، اليوم السبت، أن اجتماع اللجنة في القاهرة كانت نتائجه مثمرة.

وقال التميمي في تصريحات مساء اليوم، إن اللجنة ستجتمع أيضا مع روسيا وتركيا لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، بحسب قناة "العربية".

وأوضح أنه سيتم حسم مسألة توحيد المؤسسة العسكرية بعد الانتخابات.

نتائج اجتماع القاهرة

وقد اتفقت اللجنة المشتركة 5+5- في اجتماعها الأخير بالقاهرة الذي دام ثلاثة أيام بداية من 1 نوفمبر الجاري، مع ممثلي تشاد والنيجر والسودان على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لدعم تنفيذ خطة عملها بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن هذه الآلية ستمكن من اتخاذ الخطوات الأولى من عملية الانسحاب التي ستأخذ في الاعتبار بشكل كامل احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها.

ويأتي ذلك تعزيزاً لخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، الموقعة في جنيف في 8 أكتوبر والتي أقرتها السلطات الليبية، تضع الآلية تصوراً للجان الاتصال والتنسيق في ليبيا ودول الجوار والتي سيتم تكليفها بالتواصل والتنسيق بغرض سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذا عقد الاجتماعات بين اللجنة العسكرية المشتركة والسلطات الليبية وممثلي دول الجوار (من تشاد والنيجر والسودان) خلال عملية التنفيذ، كما تلقي الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به الأطراف الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية في دعم هذه العملية. وسيتم إنشاء هذه الآلية في كل بلد بالتنسيق مع السلطات المعنية.

من جانبه، أشاد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بمساعي اللجنة العسكرية المشتركة المستمرة واصفاً نتائج الاجتماع بـ "الإنجاز الهام الذي يمكّن من اتخاذ خطوات عملية لخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب القادمين من هذه البلدان كخطوة أولى نحو التنفيذ الكامل وفي حينه لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)".

وأثني أيضاً على جمهورية مصر العربية لاستضافتها ودعمها لهذا الاجتماع الهام الذي جاء بطلب من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لافتا إلى أن الدور الذي تضطلع به مصر قد ساهم في نجاح الاجتماع، كما أقر به المشاركون.