السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سياسيون ليبيون: فتح باب الترشح للانتخابات خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار

انتخابات ليبيا
انتخابات ليبيا

تفتح المفوضية الليبية للانتخابات باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اليوم، وهو ما اعتبره محللون وسياسيون ليبيون انتصارًا لإرادة الشعب التى أنقذت البلاد من مصير مجهول، وإعادتها إلى الطريق الآمن لاستعادة الاستقرار وتمكين المؤسسات الوطنية من ممارسة عملها مرة أخرى. 

واعتبر محمد الأسمر البوزيدى، مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية فى ليبيا، أن الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات فى هذا التوقيت يعد نجاحًا للمفوضية العليا للانتخابات الليبية، وتأكيدًا على أنها أدت جميع المهام المناطة بها من الناحية الفنية اللوجستية، على مستوى تجهيز المراكز الانتخابية التى تتجاوز ٧٥ مركزًا، وإصدار البطاقات الانتخابية لنحو ٢ مليون و٨٠٠ ألف ناخب.

وأضاف، لـ«الدستور»: «تزامن ذلك مع الإجراءات التى أقرها مجلس النواب الليبى، مثل قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ بشأن انتخاب الرئيس، والقانون رقم ٢ بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب، اللذين صدرا على التوالى فى شهرى سبتمبر ونوفمبر الماضيين»، لافتًا إلى أن هذه النقطة كانت داعمًا أساسيًا لإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر فى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وذكر أن فتح باب الترشح أكد أن جميع الأصوات التى تطالب بتأجيل الانتخابات، خاصة الرئاسية، أصبحت غير ذات قيمة، فى ظل تعالى أصوات الشارع الليبى لتنفيذ هذا الاستحقاق، وتأييدها بالضغوطات الدولية وضغوطات البعثة الأممية المشرفة على العملية الانتخابية.

وتابع: «تكمن أهمية إجراء الانتخابات فى كونها المرة الأولى بعد سنوات من الخلافات يجرى فيها تمكين الشعب من الذهاب إلى صندوق الانتخابات واختيار من يمثله فى الرئاسة أو البرلمان».

بدوره، قال الدكتور مختار الجدال، المحلل السياسى الليبى، إن إجراء الانتخابات الليبية خطوة مهمة جدًا، تنهى عشرة أعوام من التأزم السياسى والاجتماعى وانتشار السلاح.

وأضاف أن فتح باب الترشح نجاح حقيقى للسواد الأعظم من الليبيين، الذين يسعون للذهاب إلى صناديق الاقتراع والمشاركة فى الاستحقاق الديمقراطى، الذى من شأنه تخفيف حدة الأوضاع الراهنة.

وأشار «الجدال» إلى أن الأزمة السياسية فى ليبيا مستفحلة، وسيكون من الصعب حلها دون تدخل المجتمع الدولى لفرض القبول بنتائج الانتخابات، وفرض الرقابة على تحركات جميع الجهات التى من الممكن أن تتدخل لتأجيج الأوضاع بعد إعلان النتائج التى قد يرفضها البعض.

وأشاد بدور المفوضية العليا للانتخابات فى قبول تحدى إجراء الانتخابات فى موعدها، بمساندة مجلس النواب الذى أصدر قانونى انتخاب الرئيس وأعضاء البرلمان، مشددًا على أن جاهزية المفوضية العليا فنيًا وضغط المجتمع الدولى سيحتمان إجراء الانتخابات فى موعدها، مهما سعت بعض الجهات لوضع عثرات تحول دون إتمام ذلك.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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