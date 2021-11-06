محمد عبدالله الرئيس التنفيذى لـ«فودافون مصر»: استثماراتنا تفوق 70 مليار جنيه

أعلن محمد عبدالله، الرئيس التنفيذى لشركة «فودافون مصر»، عن مشاركة الشركة فى معرض «كايرو آى سى تى ٢٠٢١» وطرح مزيد من الخدمات الرقمية للعملاء، مشيرًا إلى أن الشركة مستمرة فى التزامها بضخ استثمارات فى السوق المصرية التى تحتل المرتبة الأولى فيها بنحو ٤٤ مليون مشترك.

■ ماذا عن حجم حصة «فودافون مصر» فى السوق؟

- فودافون الشبكة رقم واحد، حيث تخطت قاعدة عملائها ٤٤ مليون عميل، مع استحواذ الشركة على أكبر حصة سوقية تبلغ ٤٠٪ من إجمالى سوق المحمول، مما يدفعنا إلى البقاء دائمًا فى صدارة سوق الاتصالات المصرية، وللمحافظة على هذا المستوى الذى وصلنا له على مدار سنوات عمل الشركة بمصر بذلنا مجهودًا ضخمًا، سواء داخل الشركة أو بالتعاون مع فودافون العالمية؛ لإقناعها باستثمار نحو ٥٤٠ مليون دولار فى الترددات الجديدة.

■ كم تبلغ حصة «فودافون مصر» من سوق المحافظ الإلكترونية؟

- تصدرت فودافون المقدمة للمرة الثانية على التوالى باستحواذها على الحصة الأكبر فى عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة ٦٥٪ خلال النصف الأول من العام الحالى ٢٠٢١.

كما ارتفعت أعداد المعاملات الإلكترونية التى نفذت باستخدام المحافظ بنسبة ١٧٥٪، حيث بلغت ٨١ مليون عملية إلكترونية بالنصف الأول لعام ٢٠٢١، مقارنة بـ٢٩.٥ مليون عملية بالنصف الأول لعام ٢٠٢٠، إلى جانب حصول فودافون على المرتبة الأولى بالنسبة للقيمة السوقية للمحافظ الإلكترونية فى ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وهو ما يعكس مدى إيمانها بأهمية الشمول المالى.

ووصل عدد مستخدمى «فودافون كاش» إلى نحو ١١ مليون مستخدم فى مصر، ويتم صرف المعاشات عن طريق «فودافون كاش» بالتعاون مع الهيئة القومية للـتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعى.

■ كم يبلغ إجمالى استثماراتكم فى السوق؟

- بلغت استثمارات فودافون فى السوق المصرية أكثر من ٧٠ مليار جنيه، شاملة قيمة الترددات الجديدة، وتحرص فودافون على زيادة استثماراتها فى مصر وتركز على الاستثمارات فى البنية التحتية والشبكات لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، وتحقيق رؤيتها فى تمكين الدولة من تنفيذ منظومة التحول الرقمى.

استثمرت الشركة مؤخرًا ما يقرب من ٨ مليارات جنيه مصرى، نحو ٥٤٠ مليون دولار، للحصول على ترددات جديدة لتحسين وتطوير الشبكة ومستوى الخدمات المقدم، ونعمل حاليًا على وضع استراتيجية الاستعداد الأمثل لتلك الترددات.

كما ضخت «فودافون مصر» المزيد من الاستثمارات فى الشبكة، بما يقرب من ٣ مليارات جنيه مصرى؛ لتجهيز الشبكة لاستخدام الترددات الجديدة وتحديث التكنولوجيا المستخدمة.

ويجرى سداد قيمة الترددات للدولة على دفعتين، تم سداد الدفعة الأولى بنسبة ٥٠٪ فى يناير ٢٠٢١، والدفعة الثانية تستحق فى يناير ٢٠٢٢، ونسعى خلال عام ٢٠٢٢ إلى التركيز على ضخ استثمارات جديدة فى مجال الشبكة وتجهيز الشبكة للترددات الجديدة فى حيز ٢٦٠٠، إضافة إلى دعم عملية التحول الرقمى والمشاركة فى المشروعات القومية فى مختلف المجالات، خاصة الشمول المالى فى مصر.

■ ماذا عن مشاركتكم فى المشروعات الرقمية للدولة؟

- أهم المشروعات التى تشارك فيها «فودافون مصر» لدعم التحول الرقمى وتحقيق استراتيجية الشركة هو مشروع التأمين الصحى الشامل، فشركة فودافون شريك استراتيجى للدولة فى مشروع التأمين الصحى الشامل، وهو واحد من أهم المشروعات القومية التى تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية وفودافون معًا.

ويمثل هذا المشروع استراتيجية فودافون فى دمج التكنولوجيا بالقطاعات الأخرى، وعلى رأسها الصحة، حيث تتولى الشركة الجزء الخاص بميكنة المشروع، وبناء قاعدة بيانات ومنظومة تكنولوجية صحية للمستقبل.

وفيما يتعلق بملف الشمول المالى: خدمات فودافون كاش والمحافظ الإلكترونية، فمنذ عام ٢٠١٣ وفودافون تولى اهتمامًا خاصًا لتكنولوجيا تحويل الأموال عبر المحمول والمحافظ الإلكترونية وتحقيق الشمول المالى، ونفخر بكوننا من أولى الشركات التى تبنت مفهوم الدفع الإلكترونى إيمانًا منها بأهمية مساندة المجتمع المصرى فى عملية التحول الرقمى.

■ ما خطة الشركة خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؟

- بعد حصول شركة «فودافون مصر» على أكبر حصة من الترددات التى تم طرحها من الجهاز القومى للاتصالات، تقوم الشركة بتكريس جهودها فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للشبكة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين حياة المواطن اليومية، وتقديم المزيد من الخدمات الرقمية لتحقيق التحول الرقمى، وتجهيز الشبكة لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية للمجتمع المصرى.

كذلك المشاركة الفعالة ودعم المشروعات القومية الكبرى بهدف بناء حياة جديدة وكريمة للمواطن المصرى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، ورفع كفاءة البنية التحتية للشبكة من خلال استثمارات فى مجال الشبكة والترددات وبناء الأبراج وتحقيق الشمول المالى، بالتعاون مع مؤسسات مختلفة، وإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المتنوعة، وإحداث طفرة فى استخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء.

■ كم عدد موظفى «فودافون مصر»؟

- يبلغ عدد الموظفين فى «فودافون مصر» أكثر من ٦٠٠٠ موظف، ونسبة النساء فى المناصب القيادية العليا تتجاوز ٤٠٪، ونعمل جاهدين لزيادة النسبة إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، كما نعمل على أن تكون فودافون هى أفضل بيئة عمل للنساء بحلول عام ٢٠٢٥.

■ متى سيتم تشغيل الترددات الإضافية؟

- جارٍ التواصل حاليًا مع الحكومة لتسلم أكبر حصة من الترددات فى السوق المصرية، ستُحدث طفرة فى جودة الخدمة من خلال زيادة سعة البنية التحتية للشبكة مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ونقوم بالعمل على وضع خطة زمنية بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتسلم الترددات، وقامت الشركة حاليًا ببناء ٥٩٠ برجًا، كما تمتلك موافقة مبدئية لنحو ٢٥٠ برجًا، ونحن فى انتظار الرد على طلبات إنشاء ما يقرب من ١٠٠ برج إضافى.

■ ما أبرز المشروعات مع المطورين العقاريين؟

- حرصت فودافون على إبرام شراكات متعددة مع شركات مختلفة من جميع القطاعات، ومن ضمنها القطاع العقارى، الذى يعد من القطاعات الرئيسية التى تتطلب دمج التحول الرقمى لتطوير المزيد من المدن الذكية والجيل الرابع.

وسبق أن وقّعنا مذكرة تفاهم مع شركة «ليفينجياردز» للتطوير العقارى، لتصبح فودافون مستشار التحول الرقمى ومزود خدمات الاتصالات المتطورة لمشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار خطة «فودافون» لتزويد كبرى المشروعات العقارية بأحدث الخدمات الرقمية، بهدف المساهمة فى تطبيق عملية التحول الرقمى فى شتى المجالات.

وبموجب هذه المذكرة، تقدم «فودافون» باقة من الخدمات الرقمية لمشروعات «ليفينجياردز»، ومنها: خدمة «Smart Cities»، وهى خدمات متكاملة تشمل خدمات التحكم رقميًا فى إدارة المرافق مثل إدارة الكهرباء، أجهزة الأمن، نظام الرى، والمواقف الذكية Smart Parking.

كما تسهم إتاحة «فودافون» فى تزويد الشركة بخدمات الاتصالات بأحدث التقنيات المتطورة لنحو ٢٥٠٠ وحدة متنوعة، ما بين سكنى وإدارى وتجارى وطبى، فى رفع تنافسية المشروعات، وتوفير أعلى جودة للسادة العملاء، إضافة إلى تحقيق استراتيجية الدولة فى استخدام أحدث التقنيات داخل العاصمة الإدارية.

■ كيف تطبقون مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات الخاصة؟

- أطلقت فودافون مؤسسة «فودافون مصر» لخدمة المجتمع منذ عام ٢٠٠٣، وتقوم بتمويل مشروعات تنموية فى مجالى الصحة والتعليم، واستخدام التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمى وتنمية المجتمعات، ومنذ إنشائها عام ٢٠٠٣، جرى استثمار أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وصل عدد المستفيدين منها لأكثر من ١٠ ملايين مواطن.

كما عقدت المؤسسة عدة شراكات تنموية لتطوير المجتمع، أهمها شراكة مع صندوق «تحيا مصر» بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر ٢٠٣٠» وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

■ هل هناك شراكة مع مؤسسة «حياة كريمة»؟

- بالفعل وقّعنا بروتوكول تعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» لإتاحة التعليم الرقمى داخل ١٠٠ مدرسة فى قرى المبادرة الرئاسية، من خلال دمج التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية بالتعليم، وهو تجسيد لجهود فودافون فى دعم المجالات المختلفة، والتى من شأنها أن تحقق مستقبلًا رقميًا أفضل لأبنائنا.