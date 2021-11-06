السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بتصوير النساء فى سوق الشروق

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتصوير حركة السيدات أثناء تواجدهن بالسوق التجارية فى مدينة الشروق، كما طلبت  النيابة بسرعة إرسال التحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والمتهم .

وقالت الشاكية أمام جهات التحقيق إنها لاحظت قيام المتهم بتصويرها أثناء تجولها داخل السوق لشراء متطلباتها، فقامت بالاتصال بزوجها الذى حضر وأمسك به وسحب هاتفه المحمول منه ليفاجئوا بتصويره لأجساد السيدات داخل الأسواق وتم تسليمه لقسم الشرطة بالشروق.

وينص قانون العقوبات فى مادته رقم “25”على الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، وتنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

حبس عاطل نيابة السوق الشروق

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وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

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