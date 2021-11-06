الداخلية تتصدى لمافيا النصب على المواطنين

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة وضبط مافيا النصب على المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات بدعوى توظيفها فى مجالات الاستثمار المختلفة.

وقد وجهت أجهزة الأمن ضربات قاضية لهذة العناصر الإجرامية، ونجحت في ضبط العديد منهم وتقديمهم إلى العدالة.

مستريح ماكينات الري

ضباط مباحث الأموال العامة نجحوا فى القبض على أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا فى محافظة الغربية، بعد تعدد البلاغات التى تتهمه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والإستيلاء عليها بعد إقناعهم بالقدرة على توظيفها فى مجال تجارة ماكينات الرى الزراعى مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون.

وتبين من التحريات أن المتهم تحصل على مبالغ مالية من المجنى عليهم مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ.

استيراد وتصدير

كما ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص فى محافظة سوهاج، بعد اتهامه بتلقى مبالغ مالية من 3 أشخاص بغرض استثمارها وتوظيفها فى مجال الإستيراد والتصدير والدعاية والإعلان بعد إيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قام بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

تحريات فريق الببحث أكدت أن وراء إرتكاب الواقعة صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وأنه التزم مع المجنى عليهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع مؤخرًا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين .

وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم بترك محل إقامته والتنقل بين العديد من محال الإقامة المختلفة من حين لآخر خشية ضبطه، قبل أن تنجح قوات الأمن فى ضبطه ليعترف بنشاطه الإجرامى.

مستريحة سوهاج

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من 5 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام سيدة بالنصب والإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية.

وتبين من التحريات أن المتهمة تمكنت من الاستيلاء من الشاكين على مبلغ مليون و450 ألف جنيه مصرى، وتوقفت عن سداد أرباحها وامتنعت عن رد أصل المبلغ.

وبتقنين الإجراءات نجح ضباط الإدارة فى ضبطها وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تاجر حدائق القبة

نجح ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة فى القبض على أحد الأشخاص محكوم عليه فى قضايا "نصب وشيكات"، تبين من التحريات أنه يعمل تاجرًا وأنه مطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكم حبس جزئى "شيكات - تبديد" بإجمالى عقوبات بلغت "39 سنة حبس و8 شهور" وكفالات مالية قدرها 180 ألف جنيه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده.

وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم 6 أشخاص أقروا بتضررهم من المتهم لقيامه بالنصب عليهم ، والاستيلاء على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال إستيراد وتصدير الأحذية مقابل أرباح شهرية وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها حيث بلغ إجمالى المبلغ 2 مليون و810 ألف جنيه ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصاب الاستثمار العقاري

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام عضو مجلس إدارة شركة إستيراد وتصدير، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.

مستريح المجوهرات

بلاغات تلقاها ضباط مباحث الأموال العامة من مواطنين بمحافظة سوهاج، تُفيد بقيام صاحب محل مصوغات ذهبية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم فى مجال تجارة المصوغات الذهبية.

وتبين من التحريات حصول المتهم على 5 مليون و244 ألف جنيه من الشاكين، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وبضبطه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.