السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

سامسونج» تطرح جيلًا جديدًا من الهواتف القابلة للطى

شركة سامسونج
شركة سامسونج

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن عدة أجهزة جديدة قابلة للطى، حيث تعد أول شركة فى العالم تتجه لطرح هذا النوع من الهواتف لتثبت ريادتها فى هذا المجال، وتأخذ تكنولوجيا تصنيع الهواتف المحمولة إلى آفاق جديدة.

وكشفت الشركة عن هاتفين ذكيين جديدين من جالكسى هما: «Z Fold3 & ZFlip 3» يتمتعان بابتكارات وتصميمات رائدة، حيث يعمل الجيل الثالث من هذه الأجهزة المميزة على تحسينات رئيسية بعد تجربة المستخدمين لها.

وكانت «سامسونج» قد أطلقت الجيلين الأول والثانى من الهواتف القابلة للطى Galaxy ZFold وGalaxy ZFlip لتمهد الطريق أمام الجيل الجديد من هذه الفئة، حيث أضاف فريق عمل سامسونج مزيدًا من الخصائص التى طلبها المستخدمون، مثل تحسين أداء الكاميرات ودقة جودة الشاشة والمعالج المستخدم، هذا فضلًا عن أن الأجهزة تتميز بتصميم فريد وبعض التحسينات الرئيسية، مثل مقاومة الماء مما يجعل استخدامها آمنًا تحت المطر.

كما تم تصنيع كلا الجهازين أيضًا باستخدام Armor Aluminium وهى مادة جديدة تعتبر أقوى مادة، إلى جانب أقوى نوع من زجاج Corning Gorilla GlassVictus لحمايتهما من الخدوش والسقوط العرضى. 

وتدرك «سامسونج» أن العصر الحالى لم يعد فيه استخدام الهاتف المحمول قاصرًا على مجرد إرسال رسائل بريد إلكترونى، أو كتابة نصوص على الهواتف،بل أصبح العمود الفقرى لمعظم المستخدمين فى الحياة العملية والخاصة، فهو يساعد الأشخاص فى البقاء على اتصال والحصول على الترفيه والمتعة وتسجيل أسعد اللحظات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتعد الهواتف الذكية القابلة للطى بمثابة مساعد شخصى للعملاء الذين يقضون معظم أوقاتهم فى العمل، حيث يوفر الهاتف تجربة ثرية ومطورة للاستخدام فى العمل ويمكن من خلال استخدام قلم S Pen المخصص للأجهزة القابلة للطى العمل بشكل أكثر ذكاءً بفضل ميزات مثل Flex Mode وMulti-Tasking حيث يمكن إجراء مكالمة فى النصف العلوى من الجهاز، وتدوين الملاحظات فى النصف السفلى وتوفر إمكانيات تشبه أجهزة الكمبيوتر مع الحفاظ على راحة الأيدى.

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