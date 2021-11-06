الرئيس التنفيذى لـ«اتصالات مصر»: 55 مليار جنيه حجم استثماراتنا فى السوق المصرية

كشف المنهدس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، عن مشاركة شركته فى معرض كايرو آى سى تى ٢٠٢١ بالإعلان عن عدد من الخدمات الرقمية المتطورة للعملاء وزوار المعرض، مشيرًا إلى أن «اتصالات مصر» أول مشغل رقمى متكامل لخدمات الاتصالات وواحدة من أكبر المستثمرين فى مصر، حيث استثمرت الشركة ٥٥ مليار جنيه منذ انطلاقها بالسوق.

■ ماذا عن مشاركتكم هذا العام فى معرض كايرو آى سى تى؟

- تهتم شركة اتصالات مصر بالحضور القوى فى معرض ومؤتمر Cairo ICT سنويًا، حيث يمثل ملتقى مهمًا يهدف إلى الخروج بآليات من شأنها تأسيس بنية تحتية ذكيّة مُستدامة، ويجمع المعرض عدة جهات وقطاعات حكومية وشركات متخصصة، مما يساعد على تبادل الآراء المختلفة، بجانب أنها فرصة كبيرة لبحث الخطط التكنولوجية المقبلة والترويج لمنتجات اتصالات مصر وتعزيز مكانة الشركة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

كما تتضمن الأجندة الخاصة بنا فى فعاليات المعرض هذا العام عددًا من الخدمات الرقمية المتطورة التى تم توفيرها فى إطار جهود التحول الرقمى، طبقًا لأربعة محاور رئيسية، منها ما يخص خدمات المواطنين، مثل تقديم إدارة المرافق والشكاوى، وإدارة المخلفات، والمنزل الذكى، والنقل الذكى، بينما تضم خدمات المنزل أكواد بلاى، مثل الصوت الثابت، والإنترنت، التليفزيون عبر بروتوكول الإنترنت IPTV وETISALAT TV، كذلك نستعرض أحدث خدماتنا فى معرض كونكتا التى تشمل تطبيقات اتصالات «اتصالات ميوزيك وماى اتصالات»، وخدمات التجارة الإلكترونية E-COMMERCE، وفيها E-shop ومحفظة اتصالات.

■ كيف ترى «اتصالات مصر» السوق المصرية؟

- السوق المصرية سوق واعدة جدًا وجاذبة للاستثمار، حيث إنها سوق الـ١٠٠ مليون، وتتميز شركة اتصالات بدعم الاقتصاد المصرى بإعادة استثمار أربحاها داخل السوق المصرية، فنحن نعد من أقل الشركات التى قامت بتحويل أرباحها للخارج، بجانب أن الشركة الأم لديها محفظة مالية كبيرة، واستثمارات متعددة فى دول كثيرة، وعمليات الاستثمار تدار عبر محفظة استثمارية داخل شركة اتصالات، يديرها خبراء على أعلى مستوى من الخبرات العالمية فى دراسات الأسواق وتحليل البيانات والقوائم المالية، ونستهدف ضخ استثمارات بين ٥ و٥.٥ مليار جنيه خلال العام المقبل، وتجاوز إجمالى حجم الاستثمارات ٥٥ مليار جنيه منذ عام ٢٠٠٧، حيث شمل الحصول على التراخيص والمشروعات القومية للطرق وتطوير الشبكات والبنية التحتية.

■ ماذا عن خطة «اتصالات مصر» خلال العام المالى الحالى؟

- تتمحور خطة «اتصالات مصر» على تنفيذ ملف التحول الرقمى الذى تتبناه الحكومة من خلال ٣ محاور، تحديث البنية التحتية للاتصالات، تليه خدمات القيمة المضافة المقدمة للعملاء ومنها الشمول المالى، ثم المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، مثل المدن الذكية وتطوير القطاعين الصحى والتعليمى.

■ ماذا عن معدلات نمو «اتصالات مصر»؟

- حققت شركة «اتصالات مصر» معدل نمو يصل إلى ٢٠٪ فى الإيرادات حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢١ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ونستهدف أكثر من ١٠٪ إجماليًا بنهاية العام من حيث الإيرادات، وتجاوزت نسبة العملاء المستخدمين للجيل الرابع أكثر من ٦٠٪ من إجمالى عملائنا.

■ ماذا عن حجم حصة «اتصالات مصر» فى السوق؟

- تحتل «اتصالات مصر» مكانة متميزة فى السوق المصرية رغم أنها كانت ثالث شبكة محمول تعمل فى السوق المصرية، وسنويًا تحقق «اتصالات مصر» نتائج إيجابية فى أعمالها وزيادة عدد العملاء، ونتوقع أن يكون الدافع الرئيسى للنمو خلال الفترة المقبلة فى خدمات نقل البيانات.

وترتكز استثمارات شركة «اتصالات مصر» على خدمات الشمول المالى والتكنولوجيا المالية، وما تتبعه من فرص للتحول إلى مجتمع غير نقدى، وذلك عبر منصة «اتصالات كاش» التى تشهد معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية، فالمحافظ المالية تضاعفت أكثر من مرة منذ بداية عام ٢٠٢٠، وهناك مؤشرات على أن النمو سيظل تصاعديًا خلال الفترة المقبلة.

■ ماذا عن مشاركتكم فى المشروعات القومية للدولة؟

- الاستثمار فى المشروعات القومية للدولة هو توجه رئيسى لدى مجموعة اتصالات، والتزام واضح من «اتصالات مصر» تجاه خطة الدولة، والاستثمار فى العاصمة بالنسبة لنا يعتبر أحد أهم المشروعات التى نود تقديمها على أكمل وجه وجودة، ففى مصر وللمرة الأولى تُنشأ مدينة ذكية بالكامل، ومشروعنا هناك يسير وفق جدول زمنى صارم ونحن ملتزمون به.

شركة «اتصالات مصر» أتمت نسبة ٧٠٪ من مشروع المدن الذكية الذى تم إسناده للشركة، والذى يضم ٣ خدمات، وهى أولًا منصة رقمية تضم خدمات المياه والكهرباء وركن السيارات، التى يحصل عليها العملاء، أو خدمات أخرى، ثانيًا تطبيق إلكترونى مخصص للعميل للاستفادة من هذه المنصة، ثالثًا تشغيل مركز خدمة العملاء.

■ ماذا عن حجم المسئولية المجتمعية لشركة «اتصالات مصر»؟

- تؤمن «اتصالات مصر» بأهمية المشاركة فى تنمية المجتمع الذى تعمل به وتعتبر المسئولية المجتمعية التزامًا متواصلًا عليها، وفى سبيل تحقيق ذلك قامت بتأسيس مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع فى عام ٢٠١٣ كذراع للخدمة المجتمعية لشركة «اتصالات مصر»، التى نجحت من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى المصرية فى إطلاق العديد من المبادرات ودعم الجمعيات التنموية فى أداء دورها للنهوض بالمجتمع على الأصعدة المختلفة، وقد بلغ حجم استثمارات الشركة فى الخدمات المجتمعية أكثر من ١٢٠ مليون جنيه منذ عملها فى مصر حتى الآن.