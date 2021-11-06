«إى فاينانس»: 7 من الشركات التابعة والشقيقة تشارك بقوة فى الأجنحة

أعلنت مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، الشريك الاستراتيجى لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا «Cairo ICT»- الحدث التقنى الأهم فى الشرق الأوسط وإفريقيا- عن أن مشاركتها فى الدورة الخامسة والعشرين من نسخة المعرض لعام ٢٠٢١ ستكون الأقوى، لأنها ستستعرض منتجات وحلولًا ذكية وخدمات رقمية وتقنية مهمة، من خلال عدة أجنحة تضم ٧ من شركاتها الشقيقة والتابعة.

وتكتسب مشاركة «إى فاينانس» فى دورة هذا العام أهمية خاصة، كونها المرة الأولى التى تشارك فيها «إى فاينانس» بكل هذا العدد من الشركات التابعة والشقيقة، وذلك فى ظل التوسع الكبير الذى حققته الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك لكونها دورة اليوبيل الفضى لمعرض «CairoICT» الذى ترعاه «إى فاينانس»، وأسهمت خلال التسع سنوات الماضية فى دعمه، كما استفادت منه كأهم منصة إقليمية لاستعراض الحلول التقنية والتواصل مع أهم الشركاء العالميين المتخصصين فى القطاع التكنولوجى والوصول إلى العملاء فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتنطلق فعاليات هذا العام من «Cairo ICT» تحت شعار «التحدى الرقمى- The Digital Challenge»، فى الفترة من ٧ إلى ١٠ نوفمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية فى القاهرة الجديدة، وسيكون زوار المعرض على موعد مع العديد من الفعاليات التى تنظمها مجموعة «إى فاينانس» وشركاتها التابعة «إى فاينانس e-finance وإى نابل eNable وإى أسواق eAswaaq وإى كاردز eCards وخالص Khales»، وكذلك شركاتها الشقيقة الجديدة «إى هيلث ehealth وإى تاكس etax»، وذلك عبر أجنحتها المختلفة وفى المعارض المتخصصة المصاحبة لـ«Cairo ICT»، مثل «PAFIX وTransMEAوConnecta».

وتتضمن المشاركة جناحًا خاصًا لشركتى «إى فاينانس» لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية و«إى أسواق» لتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية، فى معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمى «Pafix»، الذى ترعاه «إى فاينانس» للعام الثامن على التوالى، وكان بمثابة الحلم المشترك بين «إى فاينانس» و«Cairo ICT»، إذ حرصت على دعمه ورعايته منذ نسخته الأولى وحتى نسخته الثامنة الحالية.

كما تستعرض شركة «إى كاردز» أحدث حلولها التقنية من خلال جناح خاص معرض النقل الذكى «TRANS Mea»، الذى يطلق نسخته الرابعة فى الدورة الحالية من «CairoICT».

وستوجد شركة «خالص»- منصة مدفوعات التجزئة الرقمية الرائدة فى مصر- فى جناح خاص فى معرض «Connecta»، الذى تنطلق فعالياته لأول مرة هذا العام ضمن «2021 Cairo ICT».

ومن المتوقع أن يكون الإقبال كبيرًا على جناح «إى فاينانس» فى معرض «Cairo ICT»، وسيشمل الحضور وزراء، كما حدث فى السنوات الماضية.

وبهذه المناسبة، عبّر إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، عن فخره بهذه المشاركة القوية وغير المسبوقة لـ«إى فاينانس» فى معرض «Cairo ICT»، الذى يعد أعرق وأقوى حدث يجمع قادة قطاع تكنولوجيا المعلومات حول العالم، فى فعالية هى الأضخم بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن احتفال المعرض بيوبيله الفضى هذا العام ترافقه مساحة هى الأكبر فى تاريخ المعرض وحضور دولى هو الأضخم من الشركات العالمية.

وأضاف «سرحان»: «تأتى نسخة هذا العام بالتزامن مع طفرة تعيشها (إى فاينانس) بعد أن نجحت فى تأسيس عدد كبير من الشركات التابعة والشقيقة التى تشارك جميعها لأول مرة فى نسخة هذا العام من Cairo ICT، كما تأتى بعد أيام قليلة من طرح حصة من أسهم (إى فاينانس) ضمن طرح هو الأضخم فى تاريخ البورصة المصرية، الذى تضمن معدلات تغطية قياسية هى الأكبر أيضًا فى تاريخ سوق الأسهم».

وتابع: «سنستغل نسخة هذا العام من المعرض للكشف عن أحدث حلولنا ومنتجاتنا وتقنياتنا وعرضها على أوسع نطاق بين الجمهور والعملاء والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، كما سنسلط الضوء على آخر مشروعاتنا التى جرى الانتهاء منها أو تلك التى يجرى تنفيذها لخدمة استراتيجية التحول الرقمى فى مصر، كوننا الشريك الاستراتيجى للحكومة المصرية فى مشروعاتها القومية للدفع والتحصيل الإلكترونى والشمول المالى والتكنولوجيا المالية وغيرها من قطاعات التحول الرقمى».