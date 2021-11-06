أحمد مكى الرئيس التنفيذى لـ«بنية»: صندوق استثمارى بـ50 مليون دولار

كشف المهندس أحمد مكى، رئيس مجلس إدارة، الرئيس التنفيذى لمجموعة «بنية»، عن أن المجموعة تعمل على توحيد سمتها التجارية، وستعلن عنها رسميًا خلال معرض «Cairo ICT 2021»، الذى سيعقد اليوم ويستمر حتى ١٠ نوفمبر الجارى، وتشارك به المجموعة كراعٍ رسمى.

وقال «مكى»، فى حواره مع «الدستور»، إنه بعد القرار الذى أصدرته الدولة منذ سنوات، بتنفيذ خطة طموحة وجادة للتحول الرقمى فى كل القطاعات، نفذت مجموعة «بنية» عددًا من المشروعات الحكومية ومشروعات أخرى تابعة للقطاع الخاص، بنجاح كبير، لافتًا إلى أن نجاحات المجموعة لم تكن على المستوى المحلى فقط، بل امتدت للقارة الإفريقية.

■ بداية.. ما السبب وراء تغيير العلامة التجارية للشركة؟

- قررت مجموعة «بنية» توحيد العلامة التجارية لجميع الشركات التابعة لها، وذلك بغرض تحقيق هدفين، الأول هو تشكيل هوية جديدة ومتميزة للمجموعة فى أذهان العملاء، والثانى زيادة القيمة التسويقية للعلامة التجارية للمجموعة.

غيرت «بنية» العلامة التجارية لشركتين تابعتين لها، وهما: «فايبر مصر للأنظمة» و«فايبر مصر للحلول الهندسية»، لتصبحا «بنية للأنظمة» و«بنية للحلول الهندسية»، ولدينا خطة طموحة سننفذها خلال الفترة المقبلة، مبنية على التوسع فى أنشطة الشركتين، والدخول فى شراكات ناجحة لتنفيذ مشروعات داخل مصر، وتمتد لأسواق أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا.

■ ما تقييمك لجهود تفعيل منظومة التحول الرقمى فى مصر؟

- تبذل الدولة مجهودات كبيرة لتنفيذ خطة التحول الرقمى بصورة جيدة، ولا يزال المشوار طويلًا، لكن بصورة عامة تتحرك الدولة فى ذلك الملف لتعزيز خطة التحول الرقمى فى مختلف القطاعات.. وأفخر بكونى مواطنًا فى دولة تهتم بتفعيل خطة التحول الرقمى فى قطاع التعليم.

وأود أن أشير إلى أن نتائج تلك الجهود لن تكون فورية، بل ستظهر بعد سنوات، وستشعر بها الأجيال القادمة.

وقررت مجموعة «بنية»- كشركة مصرية- أن يكون لها دور فى دعم وتنفيذ رؤية الدولة، من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.

■ كيف تدعم المجموعة الشركات الناشئة؟

- قررت مجموعة «بنية» دعم الشركات الناشئة فى المجالات التى تتعلق بالتكنولوجيا وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى، لذا ستنشئ «بنية» مجموعة صناديق استثمارية متخصصة.

وكانت «بنية» الراعى لحدث مهم، وهو «تحدى مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى ٢٠٢١»، الذى حظى بمشاركة ٤٤٤ مشروعًا فى مختلف المسارات. وتأتى رعاية المجموعة هذا الحدث المهم لإيمانها بأن الكوادر البشرية المؤهلة هى القادرة على تطويع التكنولوجيا واستخدامها على النحو الأمثل، خاصة فى ظل التسارع الهائل فى التطورات التقنية التى تتطلب التدريب والتحديث المستمر لجميع أطراف المنظومة الرقمية، لتكون المحرك الرئيسى الذى يمكن أن تعتمد عليه مصر فى خطتها نحو التحول الرقمى.

■ ما تفاصيل تأسيس صندوق رأسمال المخاطر؟

- سنبدأ فى الوقت الحالى بإنشاء صندوق استثمارى واحد، وخطتنا تتضمن إنشاء صناديق أخرى، من خلال شركة «بنية للاستثمار وريادة الأعمال -Benya Ventures»، التى ستعلن عن أول صندوق استثمارى بقيمة ٥٠ مليون دولار.

■ متى سيجرى افتتاح مصنع «بنية» للكابلات والألياف الضوئية؟

- تستهدف مجموعة «بنية» أن يبدأ الإنتاج فى مصنع «بنية» للكابلات والألياف الضوئية فى يونيو ٢٠٢٢، وبدأت الشركة فى تسلم خطوط الإنتاج، وفى الوقت الحالى يجرى الانتهاء من تجهيزات الأرض والمبانى.

■ ما تفاصيل المشاركة فى مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»؟

- تلقيت دعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور النسخة الخامسة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذى حضرت نسختيه الأولى والثانية.

وفى كل دورة، ينجح المؤتمر فى إثبات مدى اهتمام المملكة العربية السعودية بمشاريع التحول الرقمى.

والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعتبر من أكبر المؤتمرات للاستثمار على مستوى العالم، إذ تُدعى لهذا الحفل قيادات الشركات الكبرى على مستوى العالم، وفى نسخته الخامسة- هذا العام- حضر المؤتمر حوالى ١٠٠٠ شخص من قيادات الشركات الكبرى وصناديق الاستثمار الكبرى حول العالم.

وأتوجه بالشكر للقائمين على ذلك المؤتمر، على دعوتهم لنا، لإيمانهم بأن مجموعة «بنية» لها دور وتأثير فى المجتمعات.

ولدى مجموعة «بنية» خطة للتواجد فى المملكة العربية السعودية، لنكون جزءًا من التحول الرقمى طبقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، مدعومين بالنجاحات التى حققناها.

■ كيف تتعاون المجموعة مع شركات التطوير العقارى؟

- تعاقدت مجموعة «بنية» مع شركة «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك» لإنشاء مشاريع بنية تحتية تكنولوجية للشركة، ومع شركة «إعمار مصر» لإنشاء شبكة الـWi-Fi فى مراسى مارينا، وسيجرى الإعلان عن المزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة.

■ ما الذى ستعلن عنه المجموعة خلال معرض Cairo ICT؟

- سنعلن إطلاق شركتين «بنية للخدمات السحابية» و«بنية للاستثمار وريادة الأعمال»، فى معرض CairoICT، ودور «بنية للخدمات السحابية» هو الاستثمار فى البنية التحتية للنظم السحابية فى مصر، من خلال الأجهزة الطرفية لدى المستخدمين فى أماكن عديدة ومختلفة والأجهزة المركزية الموجودة فى مراكز البيانات.

وسنبدأ أولًا بالاستثمار فى الأجهزة المركزية لمراكز البيانات الموجودة بالفعل، التابعة للقطاع الخاص أو للدولة.

وفى الوقت الحالى، تتعاقد مجموعة «بنية»- من خلال «بنية للخدمات السحابية»- مع القطاع الخاص والدولة لحجز أماكن فى مراكز البيانات التابعة لها، لضخ الاستثمارات فى الأجهزة المركزية لتكون على أرض الدولة المصرية.

■ ما تفاصيل استراتيجية المجموعة لعام ٢٠٢٢؟

- مجموعة «بنية» تمتلك استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول رقمية مبتكرة من خلال كوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، والتوسع فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

توفر «بنية» مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية، بما فى ذلك خدمات الاتصالات ومراكز البيانات واسعة النطاق، والحلول السحابية وأمن المعلومات، إلى جانب تصنيع وتشغيل تكنولوجيا الحلول الذكية والأنظمة المتكاملة.

كما توفر الإمكانيات المطلوبة لإدارة المدن الذكية، وابتكار الحلول التكنولوجية لتطوير التعليم والنقل والمواصلات والقطاع المصرفى وقطاعات أخرى.