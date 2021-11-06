«التخطيط»: عروض بـ«Cairo ICT» حول أبرز مشروعات وبرامج الدولة للتحول الرقمى

تشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا «Cairo ICT 2021».

ويقدم جناح وزارة التخطيط عددًا من العروض التقديمية حول أبرز مشروعات وبرامج الدولة للتحول الرقمى، وفى مقدمتها منظومة البنية المعلوماتية المكانية، وتطوير خدمات المحليات، وتطوير خدمات المواليد والوفيات وسيارات مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة. كما تقدم الوزارة عرضًا شاملًا لمنظومة المتابعة الإلكترونية للمشروعات التنموية المنفذة بمختلف محافظات الجمهورية. فيما يحل أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ضيفًا فى عدد من الندوات بالمعرض.