انطلاق فعاليات معرض Cairo ICT بمشاركة 8 وزارات ومؤسسات عالمية ومحلية.. غدا

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا 2021 Cairo ICT، غدا، وستستمر حتى الأربعاء المقبل ١٠ نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار THE DIGITAL CHALLENGE أو «التحديات الرقمية».

ويحضر عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية المؤتمر، بمشاركة بعض الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وتشهد الدورة الاحتفال باليوبيل الفضى بمرور ٢٥ عامًا على إقامة المعرض الذى انطلقت أولى دوراته فى عام ١٩٩٦.

وأعلن أسامة كمال، رئيس شركة «تريد فيرز إنترناشيونال» المنظمة للمعرض، عن أن الحدث يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى للمرة السابعة، مضيفًا أنه سيناقش العديد من الموضوعات، منها استخدامات إنترنت الأشياء فى الصناعة، ويفتح نقاشًا كاملًا عن البنوك والدفع الإلكترونى، خاصة فى ظل ترقب مصر افتتاح أول بنك رقمى، فضلًا عن الحديث عن مستقبل السكك الحديدية، والقطار السريع «المونوريل» والأمن الإلكترونى.

وذكر أن الحدث سيشهد الدورة الثامنة لمعرض «بافكس» للمدفوعات المالية والرقمية، والدورة السادسة لـ«ساحة الابتكار» Innovation Arena، وكذلك يشهد لأول مرة إقامة معرض Connecta. ولفت إلى أن المعرض سيشهد هذا العام تكريم ٣٠ شخصية مؤثرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، منوهًا بأن هناك أسماء كثيرة أسهمت فى نجاح الحدث خلال دوراته السابقة، وفى تجاوز كل التحديات التى واجهته على مدار ٢٥ عامًا.

ورأى أن الدعم الكبير من رئيس الجمهورية شكل علامة فارقة فى تحقيق طفرة إيجابية ملموسة للمعرض، والتأكيد على التزام الدولة المصرية بعملية التحول الرقمى لمواكبة التطورات العالمية وتحسين بيئة الاستثمار واستغلال الفرص التى يتيحها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية.

وقال إنه ولأول مرة يشارك بالمعرض مصنع الوثائق المؤمنة والذكية الذى افتتحه الرئيس فى أبريل الماضى المختص بتقديم وتأمين الوثائق فى كل قطاعات الدولة، كذلك تشارك العاصمة الإدارية لعرض أحدث ما وصلت إليه من تطور تكنولوجى.

وأضاف أنه للعام السابع على التوالى يعقد معرض ومؤتمر الأمن والسلامة العامة DSS بمشاركة كبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال كاميرات المراقبة والتأمين.

وذكر أن مجموعة «بنية» هى الراعى الرسمى للمعرض للعام الثانى على التوالى، تأكيدًا على الدور الرائد الذى تلعبه فى تقديم حلول وخدمات الاتصالات المتكاملة على مستوى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وتتولى مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية مهمة الشريك الاستراتيجى للمعرض بالتزامن مع طرحها أسهمها بالبورصة المصرية مطلع شهر أكتوبر الماضى، مما يعزز دورها الرائد فى مجال التحول الرقمى المالى داخل مصر، أما عن العملاق الصينى «هواوى تكنولوجيز»، فهى تلعب دور الراعى البلاتينى للحدث.

وعن الوجود الحكومى بالمعرض، قال إن هناك نحو ٨ وزارات ستحضر الحدث، وللعام الثانى على التوالى ستشارك وزارة العدل بقطاعاتها المختلفة لعرض التحول الرقمى الذى تم بالفعل على أرض الواقع بقيادة الوزير المستشار عمر مروان الذى سبق غيره من الوزارات فى مشروعات التحول الرقمى، وكذلك الهيئة العربية للتصنيع التى حققت وما زالت طفرات كبيرة، ومعها وزارة الإنتاج الحربى التى تسهم فى كل تطور يحدث على أرض الواقع فى مصر.

أما جوهرة التاج للمعرض فى يوبيله الفضى، فستكون إطلاق قطاع جديد تحت اسم «تكنولوجيا المتاحف» أو MuseumTech بمشاركات عالمية لأحدث التقنيات المستخدمة فى المتاحف الجديدة بمصر ومتاحف العالم.