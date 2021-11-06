«بوسطة» تطلق أحدث الحلول فى مجال توصيل الشحنات

تشارك شركة «بوسطة»، المتخصصة فى خدمات الشحن والتوصيل- لأول مرة- فى الدورة الـ٢٥ من معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «CAIRO ICT2021»، كراعٍ رسمى لساحة الابتكار «INNOVATION Arena». وتأتى المشاركة هذا العام وسط احتفال المعرض باليوبيل الفضى، وفى ظل مشاركات محلية ودولية من كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات.

وقال المهندس محمد عزت، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذى لشركة «بوسطة»، إنه سيجرى استعراض أحدث الحلول التكنولوجية فى توصيل الشحنات خلال المشاركة بالمعرض، مضيفًا أن الشركة وصلت نحو ٥.٥ مليون شحنة منذ بداية عمل الشركة فى مصر وحتى الآن.

وأشار «عزت» إلى أن حجم استثمارات «بوسطة» فى السوق المصرية بلغ أكثر من ٢٠٠ مليون جنيه، لافتًا إلى أن حجم العمليات اليومى يبلغ حاليًا ٢٠ ألف شحنة، مقابل ٤ آلاف فى العام الماضى، بنسبة نمو تقدر بنحو ٥٠٠٪.