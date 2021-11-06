«التعليم»: توزيع أجهزة التابلت لأولى ثانوي بمطروح والدقهلية غدًا

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في توزيع أجهزة التابلت، لطلاب الصف الأول الثانوي، بمحافظتي مطروح والدقهلية، غدا الأحد، بإجمالي ٥٣.٩٣٤.

وقد انتهت الوزارة من توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي العام في 14 محافظة، حيث بدأت بمحافظة القاهرة، فتم توزيع 78 ألفا و362، أما محافظة الجيزة تم توزيع 73 ألفا و170.

بينما وزعت الوزارة 52 ألفا و103 أجهزة تابلت في محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية.

وشهدت محافظتا الشرقية وبورسعيد توزيع إجمالي 55 ألفا و859 جهاز تابلت، بينما وزعت على طلاب محافظتي القليوبية وقنا بإجمالي 53 ألفا و187 جهازا، وعلى محافظتي المنوفية وبني سويف بإجمالي 49 ألفا و584، ووزعت على طلاب محافظتي الفيوم والغربية بإجمالي 49 ألفا و879 جهازا.

كما انتهت وزارة التعليم اليوم السبت، من توزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب سوهاج، والوادي الجديد وأسيوط بإجمالي 50 ألفا و374 جهازا.