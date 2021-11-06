«Connecta» ينظم بطولة للألعاب الإلكترونية لدعم الابتكار

أعلنت شركة «تريد فيرز إنترناشيونال»، الرائدة فى مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية، عن إقامة الدورة الأولى لمعرض «Connecta» الخاص بالألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية، الذى ينطلق اليوم الأحد ويستمر حتى ١٠ نوفمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين «اليوبيل الفضى» لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا «Cairo ICT 2021».

ويضم معرض «Connecta» فى دورته الأولى نخبة من الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الهواتف والأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية، ومن المقرر أن تقام داخل المعرض بطولة ضخمة للألعاب الإلكترونية هذا العام، حيث تضم ٤ منافسات متنوعة، الأولى هى لعبة «HADO» التى تقام لأول مرة فى مصر، وتعتمد على نظارات الواقع الافتراضى، ويتنافس خلالها اللاعبون على ملعب مساحته ٨٠ مترًا تقريبًا، بجانب مسابقة عبر أجهزة الحواسيب المكتبية «PC»، من خلال لعبتى League ofLegends وValorant، ومسابقة عبر أجهزة البلاى ستيشن من خلال لعبة «فيفا»، ومسابقة عبر الموبايل من خلال لعبة «PUBG»، ويصل إجمالى مجموع جوائز المسابقات لأكثر من ربع مليون جنيه مصرى.