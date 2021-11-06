بدأ حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة بتوافد الفنانين من الدول المشاركة.

وانطلق افتتاح المهرجان بالسلام الجمهوري وأغنية الفنانة رنا سماحة الرسمية للمهرجان.

وكان ضمن الحضور النجمة إلهام شاهين والنجم داوود حسين والنجمة لقاء الخميسي وآخرون من الفنانين من بينهم الفنان أمير صلاح الدين والفنان طارق صبري وعدد من قيادات محافظة جنوب سيناء.

ووصل لمدينة شرم الشيخ الكثير من الفنانين والوفود العربية والدولية المشاركة في الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي الذي كان في استقبالهم مع الدكتورة انجي البستاوي مدير المهرجان وذلك منذ لحظة الوصول بمطار شرم الشيخ الدولي.

وكان أول الحضور المخرج والكيروجراف الياباني كاكو موتو اتسوشي عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، والدكتور سامي الجمعان من "السعودية" والنجمة الأردنية أمل الدباس والفنان الأردني علي عليان والفنان حسين طبيشات والإعلامية آلاء المجالي وفريق عمل مسرحية "صفية "، كما حضر الوفد الأوكراني والسعودي والأردني ووفد سلطنة عمان.