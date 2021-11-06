السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

جورج كلوني يطلب من الإعلام عدم نشر صور طفليه

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

بعث جورج كلوني خطابا مفتوحا إلى صحيفة التابلويد البريطانية، ديلي ميل، وغيرها من المطبوعات، يطلب منهم الامتناع عن نشر صور توأمه مع زوجته أمل، خوفا عليهما من العالم الحقيقي الذي قد يعرضهم للخطر بسبب طبيعة عمل زوجته.


وكتبت «كلوني» وفقا لموقع «هوليود»، أن طبيعة عمل أمل كمحامية في القانون الدولي وحقوق الإنسان تعني أنها تواجه الجماعات الإرهابية وتحاكمها، وأن إخفاء هوية أطفالها سيساعد في إبقائهم في مأمن من مثل هذه الجماعات، وأضافت الرسالة عن عائلة كلوني: «لم نبع أبدًا صورة لأطفالنا، فنحن لسنا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا ننشر صورًا أبدًا لأن القيام بذلك سيعرض حياتهم للخطر».

ليست هذه هي المرة الأولى التي يشعر فيها كلوني بالاستياء من صحيفة ديلي ميل، وهي منظمة إخبارية، إذ أنه في عام 2014 رفض الممثل اعتذار ديلي ميل لنشر قصة كاذبة عن والدة أمل، ووصف الصحيفة في ذلك الوقت بأنها «أسوأ أنواع التابلويد».


وتابع في خطابه: «بعد أن شاهدت للتو صورًا لطفل بيلي لورد البالغ من العمر عامًا واحدًا في منشور على الإنترنت نطلب منك الامتناع عن وضع وجوه أطفالنا في المنشور الخاص بك، أنا شخصية عامة وأقبل الصور المتطفلة في كثير من الأحيان كجزء من الثمن الذي يجب دفعه مقابل القيام بعملي، لكن لا يجب على أطفالنا دفع الثمن».

يذكر أن أعلن المتحدث باسم الممثل جورج كلوني ستان روزنفيلد، منذ أربع سنوات تقريبًا، أن زوجته أمل كلوني وضعت ذكرا وانثى أليكساندروإيلا وهما أول مولدين لهما، وكانا يشعران بسعادة غامرة.

الظهور الأول


وكان ظهورهما الأول في عام 2018 عندما التقطت عدسات الكاميرات صورًا واضحة للصغيرين، كشفت عن ملامحهما لأول مرة، أثناء خروج أمل كلوني من الفندق في مدينة نيويورك، وهي حاملة طفليها، متجهة لركوب سيارة وحرص المصورون على التقاط صور عدة لهم.

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