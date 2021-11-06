يوم دموى فى الإسكندرية.. ابن يقتل والديه وانتحار طالبين داخل فندق (فيديو)

تابعت «الدستور» في بث مباشر آخر مستجدات واقعة انتحار طالبين بداخل غرفة أحد الفنادق على كورنيش الإسكندرية وكذلك قتل مسنين بداخل شقتهم السكنية بمنطقة الحضرة.

ونجح مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى القبض على مرتكب واقعة قتل عجوز وزوجته المسنة داخل الشقة سكنهما بمنطقة الحضرة الجديدة، حيث كشفت التحريات أن الإبن وراء ارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات أسرية بينهم.

حادث انتحار طالبين

وقررت نيابة باب شرق بالإسكندرية، التصريح بدفن جثتى المسن وزوجته بعد توقيع الكشف الطبي عليهما وتشريحهما لبيان سبب الوفاة وإعداد التقرير اللازم.

ونفى شهود العيان وجيران المجنى عليهما تعاطى الابن المتهم للمخدرات، حيث أكدوا أن الخلافات الأسرية بينهم كانت متعلقة بالميراث.

كما انتقلت «الدستور» إلى الفندق المُطل على كورنيش الإسكندرية بمحطة الرمل والذى كان شاهدًا على انتحار طالبين داخل إحدى غرفه، لكشف غموض قرار الطالبان التخلص من حياتهما، دون إعطاء فرصة لأحد لإنقاذهما، بكسر مفتاح غرفتهما من الداخل لإعاقة كل من ينشغل عليهما.

حادث انتحار طالبين

حيث قرر الطالبان "ع.أ"20 عامًا، طالب بكلية الهندسة، و"ع.ع"21 عامًا، طالب بكلية الطب، أن يتخلصا من حياتهما باستخدام "كلور، فوطة، وجنزير".

حادث انتحار طالبين

فبغياب الطالبان النزيلان وعدم طلبهما لوجبة الإفطار اليومية، اكتشف عمال الفندق غيابهما، ليدخل أحدهما من نافذه الغرفة المجاورة بعد فشله فتح باب الغرفة ذات المفتاح المكسور، ليجد الجثتين معلقان بسقف الغرفة.

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