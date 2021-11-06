السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

يوم دموى فى الإسكندرية.. ابن يقتل والديه وانتحار طالبين داخل فندق (فيديو)

حادث انتحار طالبين
حادث انتحار طالبين

تابعت «الدستور» في بث مباشر آخر مستجدات واقعة انتحار طالبين بداخل غرفة أحد الفنادق على كورنيش الإسكندرية وكذلك قتل مسنين بداخل شقتهم السكنية بمنطقة الحضرة.

ونجح مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى القبض على مرتكب واقعة قتل عجوز وزوجته المسنة داخل الشقة سكنهما بمنطقة الحضرة الجديدة، حيث كشفت التحريات أن الإبن وراء ارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات أسرية بينهم.

IMG_20211104_215010
حادث انتحار طالبين 

وقررت نيابة باب شرق بالإسكندرية، التصريح بدفن جثتى المسن وزوجته بعد توقيع الكشف الطبي عليهما وتشريحهما لبيان سبب الوفاة وإعداد التقرير اللازم.

ونفى شهود العيان وجيران المجنى عليهما تعاطى الابن المتهم للمخدرات، حيث أكدوا أن الخلافات الأسرية بينهم كانت متعلقة بالميراث.

كما انتقلت «الدستور» إلى الفندق المُطل على كورنيش الإسكندرية بمحطة الرمل والذى كان شاهدًا على انتحار طالبين داخل إحدى غرفه، لكشف غموض قرار الطالبان التخلص من حياتهما، دون إعطاء فرصة لأحد لإنقاذهما، بكسر مفتاح غرفتهما من الداخل لإعاقة كل من ينشغل عليهما.

IMG_20211104_212417
حادث انتحار طالبين 

حيث قرر الطالبان "ع.أ"20 عامًا، طالب بكلية الهندسة، و"ع.ع"21 عامًا، طالب بكلية الطب، أن يتخلصا من حياتهما باستخدام "كلور، فوطة، وجنزير".

IMG_20211104_211808
حادث انتحار طالبين 

فبغياب الطالبان النزيلان وعدم طلبهما لوجبة الإفطار اليومية، اكتشف عمال الفندق غيابهما، ليدخل أحدهما من نافذه الغرفة المجاورة بعد فشله فتح باب الغرفة ذات المفتاح المكسور، ليجد الجثتين معلقان بسقف الغرفة.

لينك اللايف

أخر المستجدات انتحار قتل “الاسكندرية الحضرة محطة الرمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

انتصار السيسى ترحب بالسيدة الأولى لإفريقيا الوسطى: ناقشنا دعم وتمكين المرأة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

«شبورة وضباب وبرودة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

السيسى يتابع مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبارى

تفاصيل أقوال ابنة «سفاحة الطالبية» أمام النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ