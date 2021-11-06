إيبارشية أسوان تُحيي تذكار الأربعين للأنبا هدرا

نظمت إيبارشية أسوان وتوابعها ودير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو فعاليات ذكرى مرور 40 يومًا على رحيل الأنبا هدرا، مطران الإيبارشية ورئيس الدير.

بدأت أولى الفعاليات بالقداس الإلهي الذي أقيم صباح أمس في دير القديس الأنبا باخوميوس، والذي تولى خدمته الأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوي لأسوان، وشاركه الأنبا توماس أسقف القوصية ومير ومجمع رهبان الدير وبعض من مجمع كهنة الإيبارشية.

وفي مساء الجمعة، أقيم بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان (مقر المطرانية)، حفل تأبين للأب المطران الجليل الراحل ، حضره من أحبار الكنيسة، بجانب الأنبا باخوم، أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا بسادة مطران أخميم وساقلته، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، كما حضره عدد كبير من أراخنة وشعب الإيبارشية.

بدأ الحفل بموكب فرق الكشافة التي حمل أفرادها صور لنيافة الأنبا هدرا، وتحرك الموكب بطول الفناء في اتجاه الكنيسة وخلفهم الشمامسة والآباء، ولدى دخول الكنيسة رتل خورس الشمامسة مجموعة من الألحان ثم ألقى الأنبا بسادة كلمة نيابة عن الأحبار الحاضرين، والأنبا توماس كلمة نيابة عن رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بإدفو، كما عُرِض فيلم تسجيلي عن حياة نيافة الأنبا هدرا، واختتم الحفل بكلمة لنيافة الأنبا باخوم.

وصباح اليوم، أقيم قداس ذكرى الأربعين بالكاتدرائية ذاتها وتولى خدمته نيافة الأنبا بسادة وشاركه أصحاب النيافة الأنبا مرقس والأنبا باخوم والأنبا توماس والأنبا بيمن والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والذي ألقى عظة القداس، والأنبا يوساب والأنبا إيلاريون والأنبا متاؤس.

شارك في فعاليات الذكرى عدد من الآباء الكهنة من إيبارشيات البلينا وأخميم والبحر الأحمر والأقصر وأرمنت، والرهبان من أديرة السريان والبراموس والعذراء بجبل أخميم والرزيقات والشايب ودير الفاخورى بإسنا، إضافة إلى مجمع رهبان الدير، وكهنة الإيبارشية.

ورحل الأنبا هدرا، مطران أسوان، رئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو في الرب يوم عيد الصليب المجيد، 27 سبتمبر الماضي عن عمر تجاوز 81 عامًا و٤٦ سنة من الخدمة في الأسقفية.