«العالمي للصوفية والطريقة العزمية» ينظمان الندوة الدينية رقم «159» الجمعة

أعلن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية والطريقة العزمية، عن تنظيم الندوة الدينية رقم «159» بمقر الاتحاد بالسيدة زينب الجمعة المقبلة، بحضور عدد كبير من قيادات الاتحاد والطريقة العزمية الصوفية.

ويشارك في الندوة الدكتور علاء أبوالعزائم رئيس الاتحاد العالمي للصوفية، والدكتور عبدالحليم العزمي الأمين العام للاتحاد، والدكتور عمر البسطويسي سكرتير مكتب شيخ الأزهر الأسبق والمنسق العام للاتحاد، وعدد آخر من الشيوخ والعلماء.

وتناقش الندوة موقف الإمام الكاظم من حكم الرشيد ونشاطه مع الأمة فى هذا التوقيت، إضافة إلى الدور الذى قام به آل بيت رسول الله فى الدفاع عن الأمة الإسلامية ونشر المنهج الإسلامى المحمدى فى جميع بقاع الأرض وكذلك إزالة الشبهات التى لحقت بالإسلام والمسلمين فى صدر الدولة الإسلامية.