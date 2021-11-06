السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر تخصص فى سرقة الدراجات النارية بعين شمس

حبس
حبس

أمر قاضى الجنايات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم السبت، بتجديد حبس مسجل خطر ٤٥ يومًا على ذمة التحقيق فى اتهامه بسرقة الدراجات النارية وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

ونجح رجال مباحث القاهرة في ضبط عنصر إجرامي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بعين شمس.

 وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام “عاطل” بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الجرائم بذات الأسلوب. 

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قة من ضباط مباحث القسم فى ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه 6 حوادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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وائل لطفي

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