طلاب جامعة المنيا في زيارة ميدانية لـ«بانوراما أكتوبر» بالقاهرة (صور)

قام وفد طلابي من جامعة المنيا، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بزيارة ميدانية لبانوراما حرب أكتوبر 1973 بالقاهرة، وتفقد العرض المتحفي للبانوراما الذي يحكي ويوثق قصة صمود وانتصارات الشعب المصري في معركة من أهم معارك الجيش المصري.

زيارة ميدانية لطلاب جامعة المنيا لبانوراما حرب اكتوبر

تأتي هذه الزيارة ضمن النشاطات الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة الاتحادات الطلابية والأسر،خلال فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية تحت شعار "وعيك..أمنك"، تخليدًا للذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة وإعلاءً لقيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة.

زيارة ميدانية لطلاب جامعة المنيا لبانوراما حرب اكتوبر

كان في استقبال وفد جامعة المنيا اللواء طيار أركان حرب أحمد كمال أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، واللواء عبد الله شاهين مدير بانوراما أكتوبر، حيث تم إهدائهم تورتة النصر التي تم إعدادها وتصميمها بكلية السياحة والفنادق.

زيارة ميدانية لطلاب جامعة المنيا لبانوراما حرب اكتوبر

وقال رئيس جامعة المنيا إن الجامعة تضع في أولوياتها تنمية وعي شبابها بأحداث الماضي وتاريخ مصر الحافل بالإنجازات، وذلك من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والمسابقات والعديد من الفعاليات الرياضية والزيارات الميدانية، للتعريف بإنجازات مصر في حرب أكتوبر 73.

زيارة ميدانية لطلاب جامعة المنيا لبانوراما حرب اكتوبر

أكد فرحات أن برنامج الزيارة شمل تفقد لمعالم الأعمال المتحفية بالمبني الرئيسي للبانوراما، والقاعة الدائرية، وساحة العرض المكشوفة، والبهو الداخلي وقاعات الصمود والتحدي، والعبور، وقاعة المحاكي، وقاعة جيش وشعب، ومبني تحيا مصر.