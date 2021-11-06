روجينا: «مربع برمودا» تجربة جديدة ومختلفة

قالت الفنانة روجينا إن فيلم «مربع برمودا» تجربة جديدة ومختلفة وتعود من خلالها للكوميديا بعد آخر تجاربها مع الفنان محمد رجب في «محترم إلا ربع».

وعبرت روجينا عن سعادتها الشديدة بمشاركة أصدقائها الفنانين مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، وقالت عنهم «بموت منهم ضحك»، وكل منهم يضحك من منطقة مختلفة عن الآخر، وفي كل مرة أكون في اللوكيشن معهم أفكر كيف سألاعبهم في التصوير.

وأضافت روجينا في تصريحات لـ«الدستور»: «أقدم شخصية «تيتي السلحدار» هي شخصية كوميدية وتكوينها وطريقتها جديدية ومختلفة عليّ، وأتمنى أن ينقلني هذا الفيلم في منطقة جديدة ومختلفة تمامًا، وسيكون لشخصيتي لازمات كما تعود جمهوري مني لكن هذه المرة ستكون اللازمة عبارة عن حركة وليس في الحوار الخاص بشخصيتي».

يشار إلى أن فيلم «مربع برمودا» تدور أحداثه حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، ومعهما هنا شيحة وروجينا، وتتوالى الأحداث وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويضم أيضًا نجومًا جددًا مثل محمد جمعة ومحمد ثروت والإعلامية والفنانة نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.