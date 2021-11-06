محافظ الوادي الجديد يهدي درع المحافظة لجامعة طنطا

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الشكر والتقدير لجامعة طنطا ورئيسها الدكتور محمود زكى، والدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع، وكافة المشاركين بأعمال القافلة الطبية والتي باشرت عملها على مدار يومين لخدمة أبناء الوادي الجديد.

وأشاد المحافظ بالأداء المُشرّف الذي قام به أعضاء قافلة جامعة طنطا الطبية، وسط إقبال كبير من المواطنين، وفي ختام اللقاء أهدى الزملوط درع المحافظة إلى الدكتور محمود زكي وتسلمه عنه د. حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور حمدي شعبان، إن القافلة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس السيسي بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن هذه القوافل تسير جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة، وبتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، لافتا إلى أن القافلة ضمت تخصصات الباطنة، والجراحة العامة، والقلب والصدر، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، والأورام، والمخ والأعصاب، والنفسية والعصبية، والنساء والتوليد، والجلدية، والرمد، والأسنان، والأطفال، والتخدير، بجانب ذلك نجحت فى تقديم الرعاية الطبية لـ 2032 مواطنًا وصرف الأدوية اللازمة بالمجان، وإجراء 49 عملية جراحية.