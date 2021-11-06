السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف سبب استمرار ارتفاع الحرارة

الأرصاد
الأرصاد

أثار استمرار ارتفاع درجات الحرارة وغياب سقوط الأمطار تساؤلات كثيرة، خاصة وأن تلك الظاهرة تعد غريبة الظهور في مثل تلك الفترة من الوقت.

وفي السياق، تواصلت «الدستور» مع مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية لمعرفة سبب التغيرات المناخية في مثل هذا الوقت من العام.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن موعد بدء فصل الشتاء فلكيا في 21 ديسمبر، ناصحا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية هذه الأيام.

وأضاف أن البلاد ستشهد خلال تلك الفترة تقلبات في درجات الحرارة وستسجل انخفاضا جديداً مع بداية شهر ديسمبر خلال ساعات النهار، لتصل درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في ديسمبر بين 24 إلى 25 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتصل الصغرى على القاهرة لأقل من 15 درجة.

ويتوقع بداية التغير على المنظومة الجوية من منتصف نوفمبر الحالي، والسبب وراء تأخر تلك التغيرات هو تأخير رحيل المرتفع الجوي من على السعودية واتجاهه للجنوب باتجاه بحر العرب، ليفسح المجال للمنخفضات الجوية بالدخول إلى مصر لتبدأ التقلبات الجوية، مشيرا إلى أنه سيتزامن مع تلك الفترة حالة ممطرة بالنسبة لجنوب البلاد والبحر الأحمر.

درجات الحرارة الامطار سقوط التنبؤات والتحاليل الأرصاد

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