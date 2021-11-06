حملة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى «رمل الإسكندرية» (صور)

واصل حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، حملاته لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا وذلك بقسم الرمل ثان، بالمستوصف المجاور لكنيسة البشارة والملاك غبريال، بالتعاون مع مديرية الصحة في الإسكندرية، برئاسة د.سعيد السقعان، وتحت رعاية النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، وتحت إشراف أمين قسم الرمل ثان عادل خورشيد، بحضور أعضاء هيئة مكتب القسم.

حملات تطعيم لقاح كورونا

قال النائب رزق راغب إن أمانة الحزب بالإسكندرية، تواصل حملات التطعيم ضد فيروس كورونا التي أطلقها الحزب منذ بداية أكتوبر، تهدف إلى مساعدة أهالينا بالإسكندرية على تلقي لقاح كورونا، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي في تطعيم أكبر عدد من المواطنين، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

حملات تطعيم لقاح كورونا

أوضح "ضيف الله" أن نظم عدد من المبادرات منذ بداية أزمة جائحة كورونا، فضلاً عن تنفيذ عدد من القوافل الطبية، كما كون فرقا للتعقيم والتطهير بجميع أقسام المحافظة للمرور على المنشآت الحيوية والشوارع الرئيسية، والمساجد والكنائس للمساهمة في تعقيمها من أجل تحجيم انتشار الفيروس، كما تم توزيع منشورات توعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء حملات التطهير، فضلاً عن حملات توعية المواطنين حول الفيروس وأخطاره، وطرق الوقاية منه؛ من أجل القضاء عليه، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره.

حملات تطعيم لقاح كورونا

من جانبه، قال إيهاب زكريا إن الحملة التي تم تنفيذها في أمانة الرمل ثان تأتي استكمالا لحملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وهي حملة مجانية برعاية حزب مستقبل وطن وبالاشتراك مع وزارة الصحة بالمستوصف المجاور لكنيسة البشارة والملاك غبريال، لتيسير حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، مؤكدًا أن الحملة لاقت إقبالاً كبيرًا من المواطنين لأخذ اللقاح.

حملات تطعيم لقاح كورونا

أضاف زكريا أن خطة التعافي الاقتصادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تضع في أولوياتها تقديم اللقاح لأكبر عدد من المصريين، لما لذلك من أثر اقتصادي مباشر، خاصة في مجال السياحة والتصدير، لذلك تتحرك الأحزاب والمجتمع المدني مع وزارة الصحة والسكان للتوعية بالفيروس وبأهميّة اللقاح في شتى ربوع مصر.

حملات تطعيم لقاح كورونا

وقال عادل خورشيد، أمين دائرة الرمل ثان، إن التطعيم يتم في نفس يوم حضور المواطن الراغب في أخذ اللقاح إلى مقر الحزب بعد تسجيل بياناته وإرسالها للصحة لتسجيلها على السيستم الخاص بذلك بموقع الوزارة، مشيدًا بدور شباب الحزب في مساعدة المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح، وتيسير الأمر عليهم، من أجل تطعيم أكبر عدد من المواطنين الراغبين.