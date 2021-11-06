الإمارات وكولومبيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، مع إيفان دوكي ماركيز، رئيس كولومبيا في جناح دولة الإمارات بمعرض (إكسبو 2029 دبي)، مستوى التعاون المشترك وإمكانات تنميته في مختلف الجوانب خاصة الاستثمارية والاقتصادية والسياحية؛ بما يحقق مصالحهما المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وتناول اللقاء- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- أهمية رسالة معرض "إكسبو 2020 دبي" الإنسانية التي توجهها دولة الإمارات إلى العالم عبر التعاون وتأثير تواصل العقول ومشاركة الخبرات والابتكارات في مجالات حلول الاستدامة في صناعة مستقبل العالم وازدهاره، إلى جانب ما يحتضنه المعرض من ثقافات الشعوب وموروثاتها وتاريخ وحضاراتها التي تعزز أهدافه.