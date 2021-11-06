مسيرات حول العالم لإحياء ذكرى يوم العمل من أجل العدالة المناخية

انطلقت مسيرات وتجمعات متزامنة في مختلف دول العالم، لإحياء ذكرى اليوم العالمي للعمل من أجل العدالة المناخية بالتزامن مع انعقاد قمة تغير المناخ (كوب 26) في جلاسكو.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم السبت- عبر موقعها الإلكتروني- أن النشطاء في الفلبين تجمعوا أيضًا بالإضافة إلى تجمع أخرين مماثلين لهم في أسكتلندا، وكذلك كوريا الجنوبية وإندونيسيا ونيوزيلندا وفرنسا، كما انتشرت المسيرات في شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم تساقط الأمطار في جلاسكو لم يمتنع الأشخاص عن المشاركة في المسيرات، ومن المتوقع أن يشارك بين 50 ألفًا و100 ألف شخص في ذكرى اليوم العالمي للعمل من أجل العدالة المناخية في جلاسكو فقط مع أكثر من 200 حدث مشابهة في مناطق عدة حول العالم وأكثر من 100 حدث في المملكة المتحدة وحدها.