5 خطوات للتبرع لوزارة الأوقاف بدلًا من «صناديق المساجد»

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا بتظيم عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، ويتضمن القرار تنظيم دقيق لعمليات التبرع، لمواججهة عمليات جمع الأموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدى، وشمل القرار عدم السماح بوضع أى صناديق بالمساجد.

ويساهم القرار فى تنظيم آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها، وحدد قرار الوزير مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو المساعدات النقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.

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