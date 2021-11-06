5 خطوات للتبرع لوزارة الأوقاف بدلًا من «صناديق المساجد»
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا بتظيم عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، ويتضمن القرار تنظيم دقيق لعمليات التبرع، لمواججهة عمليات جمع الأموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدى، وشمل القرار عدم السماح بوضع أى صناديق بالمساجد.
ويساهم القرار فى تنظيم آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها، وحدد قرار الوزير مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو المساعدات النقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.
«الدستور» ترصد فى السطور التالية 5 خطوات للتبرع وإخراج الصدقات بديلة لـ«صناديق المساجد» بعد قرار إلغائها.
- يقوم المتبرع أولًا بالاتصال برقم 01097646880 للترتيب قبل الذهاب لمقر الوزارة.
- على المتبرع الحضور إلى مقر الوزارة فى حالة الدفع النقدى ويجب حصول المتبرع على إيصال يفيد دفع المتبرع المبلغ.
- نشرت وزارة الأوقاف رقم الحساب بالبنك المركزى: 788999/450/9 يتم من خلاله استلام التبرعات النقدية.
- الحصول على إيصال من البنك بالدفع النقدى أو التحويل.
- في حالة وجود أى شكوى أو استفسار عن الخدمة يقوم المتبرع بالاتصال برقم الشكاوى حالة تعذر الوصول: (0223960201)، أو شكوى فاكس (0223954012).
- خصصت الوزارة حساب محدد للتبرع وهو صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).
- وقامت الوزارة بتخصيص حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).