السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخماد حريق هائل شب داخل مخزن لقش الأرز بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أنقذت العناية الإلهية قرية نهطاي التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مساء السبت، من كارثة بعد أن شب حريق هائل داخل مخزن خاص بقش الأرز دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز زفتى بورود بلاغات من الأهالى تفيد باندلاع حريق هائل فى مخزن قش الأرز الكائن على طريق قرية نهطاي، والذي أسفر عن التهام كميات كبيرة منه دون وقوع إصابات.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إخماد النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتبين أن ألسنة النيران امتدت إلى الكميات المخزنة بالكامل، ما أدى إلى حدوث خسائر مادية.

وكُلّفت إدارة البحث الجنائي لمعرفة ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

العناية الإلهية تنقذ قرية نهطاي كارثة بعد حريق هائل مخزن خاص بقش

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وائل لطفي

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