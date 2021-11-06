انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر غدًا

تنطلق غدا الأحد، الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر TransMEA2021 والتي تقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار “الطريق إلى 2030”.

يشارك في المعرض الذي يقام للعام الرابع على التوالى 250 شركة من 20 دولة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي والأنفاق والطرق والموانئ البحرية والبرية والمراكز اللوجيستسة والنقل النهري.

وذكرت وزارة النقل إن مشاركة المؤسسات العالمية والمحلية العاملة في قطاع النقل يوضح مدى الاستفادة الواسعة التي ستنعكس على المشاركين فى المعرض الذى سيوفر منصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على التقدم المذهل في مجال النقل في مصر في جميع قطاعاته وكذلك التجارب الناجحة حول العالم والاطلاع على أحدث الابتكارات التي جرى استحداثها داخل وخارج مصر خلال الفترة الأخيرة، وفى ضوء تبنى الدولة استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز البنية التحتية والنهضة العمرانية.

وأشارت إلى أن المعرض والمؤتمر هذا العام يركزان من خلال عدد كبير من الندوات على عرض كل ما هو جديد فى مشروعات وزارة النقل والمخطط تنفيذها وكذلك التركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة وكذلك عرض رؤية الدولة والفرص الاستثمارية في مجال النقل ومشروعات النقل في مجالات الطرق والكباري والسكك الحديدية والجر الكهربائي والنقل البحري والنهري والموانئ البرية والمراكز اللوجستية على مستوى الدولة.

وأضافت أن المعرض يتيح الفرصة للشركات المحلية والعالمية المشاركة في مشروعات تكنولوجيا النقل لعرض قدراتها وما وصلت إليه من تطور في هذا المجال والخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء للاستفادة من هذا التطور في مجال النقل، كما سيتم خلال فعاليات المعرض إطلاق العديد من المبادرات وتوقيع عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود مع كبرى الشركات العالمية لخدمة منظومة النقل في مصر.