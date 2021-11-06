السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

علي جمعة يوضح مناقب وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له شعر شديد السواد‏‏ وناعم لكن ليس النعومة المذمومة التي لا يستقر الشعر بها لكنها نعومة متماسكة‏ وكان طويل الشعر‏، فكان يصل شعره صلى الله عليه وآله وسلم إلى منكبيه‏ وكل ذلك ثبت في السنة الشريفة‏، فروي‏:‏ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم يضرب شعره إلى منكبيه‏ (البخاري ومسلم‏)، وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالجعد القطط ولا السبط ‏(أي ليس فيه التواء وانقباض‏ ولا بالمسترسل‏) (البخاري ومسلم‏) وقد حلق صلى الله عليه وآله وسلم جميع رأسه في حجة الوداع».

وأضاف في منشور على صفحته بـ«فيسبوك»: «كان صلى الله عليه وآله وسلم عظيم اللحية‏ كثير شعرها‏‏ وكانت لحيته سوداء‏ ولم يكن بها شيب إلا في سبع عشرة شعرة عدها أصحابه رضي الله عنهم‏ وثبت ذلك في سنته صلى الله عليه وآله وسلم فروي‏:‏ «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير شعر اللحية ‏(أخرجه مسلم في صحيحه‏) وكان أبوهريرة رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال‏:‏ كان أسود اللحية حسن الثغر ‏(رواه البيهقي في دلائل النبوة‏)».‏

وأضاف: «كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم قص الشارب‏ وليس حلقه بالكلية‏ وإنما كان يخفف شاربه حتى كان يرى بياض ما أسفل الشعر في شاربه‏ وكان يأمر بذلك‏ ويجعله صلى الله عليه وآله وسلم تمييزًا للمسلمين عن غيرهم‏ فعن ابن عباس رضي الله عنه‏ أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم عليه السلام كان يقص شاربه ‏(أخرجه الترمذي في سننه والإمام أحمد في مسنده‏)».‏‏

وأوضح: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميل العنفقة.. والعنفقة‏ هي الشعر القليل الذي في الشفة السفلي وقيل‏ الشعر الذي بينها وبين الذقن‏ وشابت تلك العنفقة كما ثبت في السنة الشريفة‏ فعن أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه، قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‏ ورأيت بياضًا من تحت شفته السفلي العنفقة‏ (‏أخرجه البخاري في صحيحه‏)».

على جمعة يواصل مناقب صفات الرسول صلى الله عليه وسلم

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

«شبورة وضباب وبرودة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

السيسى يتابع مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبارى

هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية؟

مدبولى: الدولة تحملت الكثير من الخسائر للحفاظ على آلاف العاملين بالسياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ