علي جمعة يوضح مناقب وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له شعر شديد السواد وناعم لكن ليس النعومة المذمومة التي لا يستقر الشعر بها لكنها نعومة متماسكة وكان طويل الشعر، فكان يصل شعره صلى الله عليه وآله وسلم إلى منكبيه وكل ذلك ثبت في السنة الشريفة، فروي: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم يضرب شعره إلى منكبيه (البخاري ومسلم)، وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالجعد القطط ولا السبط (أي ليس فيه التواء وانقباض ولا بالمسترسل) (البخاري ومسلم) وقد حلق صلى الله عليه وآله وسلم جميع رأسه في حجة الوداع».
وأضاف في منشور على صفحته بـ«فيسبوك»: «كان صلى الله عليه وآله وسلم عظيم اللحية كثير شعرها وكانت لحيته سوداء ولم يكن بها شيب إلا في سبع عشرة شعرة عدها أصحابه رضي الله عنهم وثبت ذلك في سنته صلى الله عليه وآله وسلم فروي: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير شعر اللحية (أخرجه مسلم في صحيحه) وكان أبوهريرة رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان أسود اللحية حسن الثغر (رواه البيهقي في دلائل النبوة)».
وأضاف: «كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم قص الشارب وليس حلقه بالكلية وإنما كان يخفف شاربه حتى كان يرى بياض ما أسفل الشعر في شاربه وكان يأمر بذلك ويجعله صلى الله عليه وآله وسلم تمييزًا للمسلمين عن غيرهم فعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم عليه السلام كان يقص شاربه (أخرجه الترمذي في سننه والإمام أحمد في مسنده)».
وأوضح: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميل العنفقة.. والعنفقة هي الشعر القليل الذي في الشفة السفلي وقيل الشعر الذي بينها وبين الذقن وشابت تلك العنفقة كما ثبت في السنة الشريفة فعن أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت بياضًا من تحت شفته السفلي العنفقة (أخرجه البخاري في صحيحه)».