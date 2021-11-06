السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قانوني: الحبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه عقوبة ناشر فيديو خطف الطالبات

حبس
حبس

حالة من الذعر تسبب فيها مقطع الفيديو المتداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يُظهر عملية اختطاف إحدى الطالبات أثناء سيرها فى أحد الشوارع، لتتحرك أجهزة وزارة الداخلية على الفور وتبدأ فى التحرى عن أصل مقطع الفيديو، ليتبين أنه المقطع يعود لواقعة جرت أحداثها فى دولة بنجلاديش، وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.

متابعات الأجهزة الأمنية رصدت مقطع الفيديو المتداول من أحد الحسابات عبر صفحة «أولياء أمور مدارس مصر» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مصحوباً بتحذيرات لأولياء الأمور من سير أبنائهم فى الشوارع بمفردهم.

وتبين من الفحص أن مقطع الفيديو حدثت بدولة بنجلاديش، وتم تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو والذي تبين أنه مقيم بمحافظة بنى سويف، وفور تحديد مكانه وتقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض عليه.

وتعليقًا على الواقعة، أكد الخبير القانونى، حسن يوسف، أن قانون العقوبات نص على تجريم نشر الأخبار الكاذبة حيث يقع كل من نشر أو أذاع أو روج أخبارًا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن العقوبة تتراوح بين الغرامة من 200 إلى 500 ألف جنيه، وللمحكمة أن تمنع الناشر عن مزاولة المهنة لمدة سنة.

ونصح حسن، بتوخي الحذر من الوقوع فى فخ نشر الأخبار الكاذبة منعًا للوقوع تحت طائلة مواد قانون العقوبات أرقام 102 و171 و191، والتى نصت على الحبس والغرامة. 

الخبير القانوني العقوبة القانونية الأخبار الكاذبة القانون

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