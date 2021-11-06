استمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات جراء كورونا عالميًا

سجلت العديد من الدول ارتفاعا في الوفيات والإصابات جراء تفشي كورونا عالميا، مع استمرار تسجيل حصيلة إصابات مرتفعة للغاية في روسيا وألمانيا.



وفي روسيا، سجلت السلطات الصحية 41 ألفا و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8 ملايين و755 ألفا و930 إصابة، كما سجلت 1188 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 245 ألفا و635 وفاة.



وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 34 ألفا وحالتين إصابة جديدة بفيروس كورونا و142 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و743 ألفا و490 والوفيات إلى 96 ألفا و488.



في تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 آلاف و467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و960 ألفا و39 إصابة منذ بداية الوباء، كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 69 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 19 ألفا و611 حالة.



وفي الصين، ذكرت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 40 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين منذ بداية الوباء 97 ألفا و660 إصابة، ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بفيروس كورونا، على مدار أمس، ليظل عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة كورونا عند 4636 حالة.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 ألفا و63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و58 ألفا و14 إصابة منذ بداية الوباء، كما تم تسجيل 793 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 71 ألفا و635 شخصا.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4734 حالة إصابة جديدة و185 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 628 ألفا و707 حالات، بإجمالي وفيات بلغ 24 ألفا و940 حالة حتى الآن.



وفي كازاخستان، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1328 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 947 ألفا و250 حالة، فيما تماثل 2447 مريضاً بكوفيد للشفاء التام في أخر 24 ساعة، ليرفع إجمالي المتعافين من الجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة أسيا إلى 899 ألفا و28 شخصا.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 940 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، وهو ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 367 ألفا و361 حالة، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة مرتبطة بالجائحة، مما يرفع حصيلة الوفيات من جراء المرض في منغوليا إلى 1724 حالة.



وفي كوريا الجنوبية، استمرت السلطات الصحية في تسجيل ما يزيد عن 2000 حالة، لليوم الرابع على التوالي، بعد تخفيف قيود مواجهة كورونا في إطار مخطط "التعايش مع كوفيد-19"، وسجلت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال الساعات الـ24 الماضية، 2248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 377 ألفا و712 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2956 حالة، وذلك بعد تسجيل 20 حالة وفاة على مدار أمس.



وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5 آلاف و240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت 68 حالة وفاة جديدة، وتعافى على مدار أمس 2235 شخصا من الفيروس التاجي.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و701 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 2 مليون و501 آلاف و966 إصابة منذ بدء جائحة فيروس كورونا.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 181 ألفا و764 حالة، كما تم تسجيل حالتين وفاة جديدتين من جراء الإصابة بالفيروس، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 2683.



وفي باكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و276 ألفا و240 إصابة، كما سجلت 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و518 حالة.



وفي كرواتيا، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6932 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 490 ألفا و74 حالة، وسجلت البلاد 36 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 9400 حالة.



وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و344 ألفا و683 مصابا، كما جرى تسجيل 392 حالة وفاة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 460 ألفا و265 حالة.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الرعاية الصحية تسجيل 2177 حالة إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 319 ألفا و16 إصابة، كما سجلت 46 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و628 حالة.



وفي التشيك، استمرت وتيرة التصاعد في أعداد الإصابات اليومية حيث سجلت السلطات الصحية 9208 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى مليون و810 ألفا و395 إصابة، كما سجلت 26 حالة وفاة جراء الفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 30 ألفا و985 إصابة.



وفي الفلبين، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 2 مليون و800 ألف و621 إصابة، كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 154 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 44 ألفا و239 حالة وفاة.



وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 119 ألفا و21 والوفيات إلى 2824.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2177 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 319 ألفا و16 والوفيات إلى 6628.



وفي قيرغيزستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 181 ألفا و764 الوفيات إلى 2683.



وفي جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 88 ألفا و516 والوفيات إلى 245.



وفي جنوب أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و923 ألفا و393 والوفيات إلى 88 ألفا و595.



وفي ليتوانيا، سجلت وزارة الصحة 3279 إصابة جديدة بفيروس كورونا الإجمالي إلى 424 ألفا و884 إصابة، كما سجلت 27 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 6084 وفاة.



وفي اليابان، سجلت وزارة الصحة 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا الإجمالي إلى مليون و723 ألفا و799 إصابة، كما سجلت 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 18 ألفا و306 وفيات.



وفي سلوفاكيا، سجلت السلطات الصحية 6502 إصابة جديدة بفيروس كورونا الإجمالي إلى 513 ألفا و297 إصابة، كما سجلت 39 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 13 ألفا و205 وفيات.



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3660 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 353 ألفا و656 والوفيات إلى 4820.



وفي إستونيا ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1524 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و798 ألفا 98 والوفيات إلى 1595.



وفي نيوزيلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7548 والوفيات إلى 31.



وفي المكسيك، تم تسجيل 3614 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 282 حالة وفاة خلال الفترة نفسها ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و 821 ألفا و830 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 289 ألفا و413 حالة وفاة.



وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9943 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 31 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 875 ألفا و333 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة 11 ألفا و482 حالة وفاة.



وفي أستراليا، تم تسجيل 1553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 178 ألفا و946 حالة إصابة فيما تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات 1805 حالات وفاة.



وفي نيوزيلندا، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 7342 حالة إصابة فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل إجمالي الوفيات إلى 31 حالة وفاة.



وفي أوزبكستان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 285 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 187 ألفا و666 حالة، فيما تم تسجيل حالتين وفاة جديدتين من جراء الإصابة بالفيروس، ليرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 1336.



وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 517 ألفا و 229 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و 960 حالة وفاة حتى الآن.



وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 137 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 376 ألفا و281 إصابة، كما سجلت البلاد 12 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 10 آلاف و309 حالات.



كما رصدت وزارة الصحة الإندونيسية 15 حالة وفاة، و401 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في إندونيسيا منذ ظهور الوباء إلى 143 ألفا و534 حالة، والعدد التراكمي للإصابات المسجلة إلى 4 ملايين و247 ألفا و721 إصابة.



أما في بولندا، سجلت السلطات الصحية 15 ألفا و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا و186 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و91 ألفا و713 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 77 ألفا و733 حالة وفاة حتى الآن.



وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 230 ألفا و569 والوفيات إلى 3472.



وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 814 ألفا و417 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و 439 حالة وفاة حتى الآن.



وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 215 ألفا و511 والوفيات إلى 2902.