ضبط المسئول عن شبكة خدمات إنترنت غير مرخصة بالجيزة

ألقى ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، القبض على عاطل أنشأ منظومة لتقديم خدمات الإنترنت بدون ترخيص، وقام بتحصيل اشتراكات شهرية من المواطنين، مقابل الخدمة.

كانت تحريات ضباط الإدارة برئاسة اللواء بهي زغلول، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، وبإشراف اللواء أشرف عثمان مدير إدارة البحث الجنائي، رصدت قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات، لتقديم خدمات الإنترنت، والإعلان عنها للمواطنين، مقابل مبالغ مالية منهم نظير ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهم وضبطه، وبتفتيش محل إقامته عُثر على كمية من الأجهزة والمعدات التى يتم استخدامها فى ممارسة نشاطه غير المشروع.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.