الأقصر أكبر متحف مفتوح في العالم.. 6 معلومات عن مشروع طريق الكباش
يعد مشروع تطوير محافظة الأقصر من أكبر وأضخم المشروعات القومية نظرًا للأهمية الكبرى التي تشكلها محافظة الأقصر، من حيث مكانتها السياحية وامتلاكها لجزء كبير من الآثار المصرية.
وساهمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كل أجهزة الدولة المصرية، في تنفيذ هذا المشروع الكبير وتطوير المشهد السياحي والحضاري لمصر، وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز تفاصيل مشروع تطوير الاقصر.
أبرز تفاصيل مشروع تطوير الاقصر
- يهدف المشروع إلى تحويل مدينة الأقصر إلى أكبر متحف عالمي مفتوح عن طريق ربط متحف الأقصر بمتحف الكرنك.
- سيتم ربط المعبدين عن طريق ممر يدعى "الكباش"، حيث كان هذا الممر هو الأقدم في التاريخ وكان وله قدسية خاصة لدى القدماء، فكان لديهم طقوس خاصة بعيد الأوبت، كان من ضمن تلك الطقوس هو السير القدماء من معبد الكرنك متجهًا الى معبد الأقصر من خلال طريق الكباش فمع مرور الوقت وآلاف السنين اندثر طريق الكباش تحت الأرض والناس.
- قامت الدولة المصرية بتطوير ممر الكباش ويصل طول هذا الطريق إلى 2700 متر مربع مما يجعل هذه المنطقة أكبر متحف عالمي مفتوح في العالم.
- يعد مشروع تطوير طريق الكباش الفرعونى أحد أهم المشروعات، حيث يُعد من أقدم المسارات المصرية القديمة ويبلغ طوله 2700 متر، وتصطف على جانبيه نحو 1300 كبش، بين الواحد والآخر مسافة 4 أمتار.
- يعد مشروع إحياء طريق الكباش من أهم المشاريع الأثرية بمحافظة الأقصر، وتنظم وزارة السياحة والآثار (كرنفال فرعوني) مبهرًا يليق بعراقة مدينة الأقصر خلال الافتتاح.
- ومن ضمن الفعاليات الكبرى التي قامت بها وزارة السياحة والآثار هو القيام بمعرض للصور النادرة من القرن ١٩، والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.