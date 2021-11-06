الأقصر أكبر متحف مفتوح في العالم.. 6 معلومات عن مشروع طريق الكباش

يعد مشروع تطوير محافظة الأقصر من أكبر وأضخم المشروعات القومية نظرًا للأهمية الكبرى التي تشكلها محافظة الأقصر، من حيث مكانتها السياحية وامتلاكها لجزء كبير من الآثار المصرية.

وساهمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كل أجهزة الدولة المصرية، في تنفيذ هذا المشروع الكبير وتطوير المشهد السياحي والحضاري لمصر، وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز تفاصيل مشروع تطوير الاقصر.

أبرز تفاصيل مشروع تطوير الاقصر