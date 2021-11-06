السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجهودات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 10 أشهر (إنفوجراف) 

عمرو عثمان
عمرو عثمان

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إنفوجراف على الصفحة  الرسمية للصندوق على "فيسبوك" يتضمن مجهودات الخط الساخن "16023" في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2021، حيث بلغ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 116 ألف و566  مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن بعد افتتاح مركز علاجى جديد بالتعاون  مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمستشفى العسكرى للطب النفسى ‏بالهايكستب.

وأكد الصندوق، أن الخدمات تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 6085 حالة من المناطق الجديدة " بديلة العشوائيات"  مثل الاسمرات وبشاير الخير والمحروسة "وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.
وتضمن الانفوجراف، أنه خلال شهرى مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر   2021 تقدم 8669  موظفا بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، مما يشير الى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذى سيتم بدء تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل، بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين.

واضح أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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