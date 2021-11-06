السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مبعوثا «بوتين» و«بايدن» للمناخ يبحثان التعاون الثنائي في جلاسكو

بوتين و بايدن
بوتين و بايدن

أجرى مبعوثا الرئيسين الروسي والأمريكي الخاصين لشؤون المناخ، جولة جديدة من المحادثات في مدينة جلاسكو، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ.

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون المناخ، رسلان إديلجيرييف - لوكالة (تاس) للأنباء، اليوم - أن اجتماعه مع نظيره الأمريكي جون كيري، جرى في أجواء "بنَّاءة"، وتناول انبعاثات الميثان، والتعاون الثنائي بشأن المناخ والتوقعات من المؤتمر الحالي.

وأشار "إديلجيرييف"، إلى أنه حدد مع "كيري" - خلال اللقاء - خطوات أخرى يمكن اتخاذها في سبيل تطوير التعاون الروسي-الأمريكي بشأن المناخ، بناءً على الإعلان المشترك الصادر في 15 يوليو الماضي بشأن الرد المشترك على التحديات المناخية.

ولفت مبعوث الكرملين إلى أن المضي قدمًا في هذا المجال سيتطلب المزيد من المشاورات بين الجهات المختصة في كلا الدولتين، مؤكدًا أن هناك خططًا لعقد لقاء آخر بينه و"كيري"، في جلاسكو الأسبوع القادم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية ناطقة بالعربية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

مدبولى: الدولة تحملت الكثير من الخسائر للحفاظ على آلاف العاملين بالسياحة

هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية؟

حكم نهائى.. الإدارية العليا تؤيد حظر الأخونة بالجامعات

اهتمام عالمى بـ«رابونا السولية»: تمريرة العام من «دى ماريا المصرى»

أكاذيب «هوما عابدين».. كيف تحاول مساعدة «كلينتون» التنصل من علاقاتها بـ«الإخوان»؟

إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس