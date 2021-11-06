«سينوفاك»: لقاح كورونا الخاص بنا آمن للأطفال من عمر 6 أشهر

كشف مسئولون في شركة "سينوفاك" الصينية، اليوم السبت، عن أن لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) آمن للاستخدام مع الأطفال بداية من عمر 6 أشهر؛ بناءً على البيانات الأخيرة للتجارب التي تم إجراؤها، معربين عن أمل الشركة في تقديم جرعات الجيل القادم من لقاح "سينوفاك" حماية أكبر ضد (كوفيد-19).

وقال مدير الشئون الطبية بشركة "سينوفاك" جاو يونج جون- في حوار مع صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية- إن الشركة قدمت بيانات إلى حكومة هونج كونج الشهر الماضي، حول أول مرحلتين من التجارب التي تتضمن تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا.

وأشار "جاو" إلى أن التجارب ركزت على رد فعل الجهاز المناعي للأطفال عندما يتم حقنهم باللقاح، موضحًا أن نتائج التجارب التي جرت في الأراضي الصينية تم تقديمها إلى حكومة هونج كونج، لأن "سينوفاك" هو واحد من لقاحين فقط يتم تقديمهما لسكان المنطقة، موضحًا أن الآخر هو لقاح "فايزر" الأمريكي- الألماني الصنع.

وطلبت شركة "سينوفاك" من سلطات هونج كونج، الشهر الماضي، تخفيض أقل عمر لتلقي تطعيم "سينوفاك" من 18 عامًا إلى 3 أعوام، وذلك بعد أن خفضت السلطات أقل عمر لتلقي لقاح "فايزر" إلى 12 عامًا في يونيو الماضي.