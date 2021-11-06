السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكاظمي» يوجه بتشكيل مقر متقدم لتأمين منطقة الاعتصام في العراق

الكاظمي
الكاظمي

وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، قيادة عمليات بغداد، بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عُليا، وممثلي عن الأجهزة الأمنية بيَّنها هيئة الحشد الشعبي، للعمل على إدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

فيما أوصت قيادة العمليات المشتركة - وفقًا لقناة الإخبارية العراقية - المتظاهرين، بضرورة الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، ودعت القوات الأمنية العراقية إلى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه قيادة العمليات المشتركة بعملها من خلال العمليات الاستباقية في مختلف القطاعات لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة فلول عصابات «داعش» الإرهابية في جميع مناطق البلاد.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت - أمس - بين صفوف المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام أمام بوابة المنطقة الخضراء ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين الرافضين لتلك النتائج.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق.

وأكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن التظاهر السلمي حق مكفول دستوريًا، بشرط عدم خروجه عن الإطار السلمي القانوني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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